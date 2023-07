Media: Nieoczekiwany zwrot ws. Piotra Zielińskiego. Tajemnicze spotkanie

Od wielu miesięcy media dość głośno spekulują na temat przyszłości Piotra Zielińskiego. Jego kontrakt z Napoli wygasa z końcem czerwca 2024 roku, dlatego może to być ostatni dzwonek dla władz mistrzów Włoch, aby na nim zarobić. Istnieje też opcja, że pozostanie w zespole, natomiast będzie musiał liczyć się z obniżką wynagrodzenia. Polak wzbudził też zainteresowanie innych klubów, dlatego na ten moment trudno powiedzieć, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. Właśnie pojawiły się nowe informacje w sprawie.

Nowe informacje ws. Zielińskiego. Jego agent został zaproszony na spotkanie z właścicielem Napoli

W ostatnich dniach włoskie media nie miały wątpliwości, że Zieliński ostatecznie zdecyduje się zaakceptować warunki lukratywnego kontraktu, wedle którego miałby zarabiać 12 mln euro rocznie, i przeniesie się do zespołu Al-Ahli. Nieoczekiwanie ponownie do gry o jego usługi włączyło się również Lazio, a konkretniej jego były trener Maurizio Sarri, który rzekomo telefonował nawet do piłkarza.

Nowe informacje przekazał jednak w środę dziennikarz Giovanni Scotto. Poinformował, że Zieliński odrzucił ofertę od Saudyjczyków, natomiast do tej pory nie otrzymał żadnej propozycji od Lazio. Mało tego, coraz bardziej prawdopodobne jest to, że 29-latek przedłuży kontrakt z Napoli. Zwolennikiem takiego ruchu ma być nowy trener Rudi Garcia. Rzekomo agent Zielińskiego Bartłomiej Bolek został w środę zaproszony przez właściciela klubu Aurelio De Laurentiisa na spotkanie, podczas którego mają podjąć konkretne decyzje.

Gdyby jednak nie udało się osiągnąć porozumienia, władze Napoli mają już plan, jak mogą zastąpić Polaka. Według "Foot Mercato" chcą Argentyńczyka Giovaniego Lo Celso, który nie ma zbyt mocnej pozycji w Tottenhamie, dlatego nie byłoby trudno wykupić go z angielskiego klubu.

Zieliński reprezentuje barwy Napoli od sierpnia 2016 roku. W tym czasie rozegrał w nich 329 meczów, w których strzelił 47 goli i zanotował 44 asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 35 mln euro.