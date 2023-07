Najpierw mistrzostwo, a teraz II liga. Reprezentant Polski szuka sobie klubu

Cztery - tylko tyle razy w ciągu półrocznego wypożyczenia do Napoli zagrał Bartosz Bereszyński. Reprezentant Polski ostatnie miesiące spędził w drużynie, która wywalczyła mistrzostwo Włoch, jednak nie udało mu się wywalczyć w niej miejsca w składzie.

Dlatego też nikogo nie zdziwiła informacja, że po zakończeniu wypożyczenia Napoli nie zdecydowało się podjąć rozmów ani na temat przedłużenia go, ani tym bardziej transferu definitywnego. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek Bereszyński wrócił do Sampdorii.

A ta kolejny sezon zacznie w Serie B. Kiedy Polak walczył o miejsce w składzie Napoli, jego macierzysty klub spadł z Serie A. Dlatego też nie wiadomo, gdzie dokładnie zagra Bereszyński w kolejnym sezonie.

Bereszyński może odejść z Sampdorii

Na razie 31-latek wrócił do Sampdorii, gdzie rozpoczął przygotowania do kolejnych rozgrywek. Trudno jednak spodziewać się, by właśnie tam spędził następne lata. Bereszyński na razie trenuje z obecnym klubem, jednak włoskie media poinformowały, że zawodnik nie narzeka na brak zainteresowania.

Według włoskich portali Polakiem zainteresowane są m.in. Fiorentina oraz Cagliari. Pierwsza drużyna w poprzednim sezonie zajęła 8. miejsce w Serie A i zagrała w finale Ligi Konferencji Europy. Cagliari to zaś beniaminek Serie A, który w minionych rozgrywkach wywalczył awans po barażach.

Bereszyński zawodnikiem Sampdorii jest od stycznia 2017 r. Reprezentant Polski wyjechał do Serie A po czterech latach spędzonych w Legii Warszawa. Do tej pory Bereszyński zagrał w Sampdorii 187 razy, strzelił jednego gola, miał osiem asyst.