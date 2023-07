Alarm w reprezentacji Polski! Fatalne wieści ws. kadrowicza. Santos ma problem

Przemysław Wiśniewski w styczniu trafił do Spezii Calcio z Venezii za cztery miliony euro. W debiutanckim sezonie w Serie A rozegrał 15 spotkań, w których strzelił jednego gola. Nie uchroniło to jednak Spezii przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej do Serie B. Z tego też powodu zarówno Wiśniewski, jak i Arkadiusz Reca, Bartłomiej Drągowski oraz Szymon Żurkowski mieli otrzymać zielone światło na odejście z klubu.

Przemysław Wiśniewski zerwał więzadła w lewym kolanie

Nim do tego doszło, to piłkarze Spezii rozpoczęli przygotowania do kolejnego sezonu. Jednym z nich był oczywiście Przemysław Wiśniewski. Z Włoch jednak napłynęły bardzo niepokojące informacje. Jak podaje profil Spezia Calcio News, zawodnik na poniedziałkowym treningu zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie.

"Badania, którym został poddany Przemysław Wiśniewski, wykazały uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego oraz łąkotki wraz z więzadłem pobocznego lewego kolana" - czytamy. Można podejrzewać, że z powodu urazu Wiśniewski nie pojawi się na boisku w tym roku i najwcześniej zobaczymy go wiosną 2024 roku.

Oficjalna strona klubu poinformowała, że w środę zawodnik przejdzie operację w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, którą przeprowadzi prof. Vincenzo Salini.

Chociaż Wiśniewski nie zadebiutował jeszcze w dorosłej reprezentacji Polski, to był powołany na ostatnie mecze z Niemcami (1:0) i Mołdawią (2:3). Jego kontuzja oznacza, że zmniejszy się pole manewru Fernando Santosa na pozycji środowego obrońcy w kadrze.

Wiśniewski jest kolejnym z polskich zawodników, który w ostatnim czasie zerwał więzadła krzyżowe. Przed dwoma dniami podobnej kontuzji doznał Bartosz Białek w trakcie meczu towarzyskiego ze Stade Reims.