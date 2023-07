Kolejny zwrot ws. Zielińskiego! Dostał telefon. Może wszystko zmienić

Umowa Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Polak zarabia obecnie pięć mln euro rocznie, ale w przypadku nowego kontraktu w Neapolu musiałby zgodzić się na obniżkę pensji. Mimo medialnych wiadomości, iż Zieliński jest gotowy na takie poświęcenie, to wygląda na to, że ostatecznie rozstanie się z Napoli. W ostatnich dniach włoskie media informowały o zainteresowaniu ze strony Al-Ahli, które oferuje Polakowi 12 mln euro za sezon oraz trzyletnią umowę. Nie należy jednak wykluczać, że Zieliński zostanie w Serie A, ale niekoniecznie w Neapolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Zwrot akcji? Zieliński może zostać we Włoszech. "Pragnienie daje o sobie znać"

Przez ostatnie tygodnie Zieliński był przymierzany do transferu do Lazio, gdzie mógłby zastąpić Sergeja Milinkovicia-Savicia. Polak był wówczas uważany za transferowy priorytet rzymian. Wtedy Serb był jeszcze na liście życzeń Juventusu czy Interu Mediolan, ale finalnie zakotwiczył w Arabii Saudyjskiej, konkretniej w Al-Hilal, które zapłaciło za niego 42 mln euro. Szczególnym orędownikiem transferu Zielińskiego do Lazio jest trener Maurizio Sarri, który z nim współpracował w Napoli w latach 2016-2018. Jak obecnie wygląda ta sprawa?

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" poinformował, że Maurizio Sarri miał wykonać telefon do Zielińskiego i przekonywać go do transferu do Lazio. Piłkarz miał wyrazić chęć transferu, a to może przyspieszyć całe negocjacje. Na razie Lazio zaoferowało Napoli 20 mln euro za Zielińskiego, ale propozycja została odrzucona. Mistrzowie Włoch liczą na to, że zainkasują za pomocnika przynajmniej o dziesięć mln euro więcej. "W najbliższych dniach negocjacje mogą przejść do sedna sprawy. Pragnienie pozyskania Piotra do drużyny Sarriego daje o sobie znać" - czytamy w artykule.

Warto dodać, że wcześniej Lazio interesowało się Gedsonem Fernandesem z Besiktasu, ale wycofało się ze względu na duże wymagania finansowe. Zdaniem "La Gazzetty dello Sport" Lazio może zaoferować Zielińskiemu aż czteroletnią umowę, dzięki której zarobi około czterech mln euro plus bonusy za sezon. Obecnie klub ze Stadio Olimpico jest skupiony na dopięciu transferu Valentina Castellanosa z New York City za 15 mln euro. Argentyńczyk występował w poprzednim sezonie na wypożyczeniu w Gironie, gdzie m.in. strzelił cztery gole Realowi Madryt.

Zieliński grał w barwach Napoli od lata 2016 roku, gdy odszedł za 16 mln euro z Udinese Calcio. Od tego czasu wystąpił w blisko 330 meczach w barwach obecnego mistrza Włoch, w których strzelił 47 goli oraz zanotował 44 asysty. Do tej pory Lazio wykupiło Matteo Cancellieriego z Hellasu Verona i sprowadziło Diego Gonzaleza z meksykańskiej Celayi.