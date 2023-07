Kłopoty, kłopoty Milika. Są nowe wieści. Niestety

Miniony sezon dla Juventusu stanął pod znakiem afer. Najpierw klub twardo stał przy projekcie Superligi i dopiero w czerwcu ogłosił, że odcina się od projektu. Następnie okazało się, że jego działacze dopuścili się przestępstw finansowych, przez co drużynie odjęto 10 punktów, co poskutkowało dopiero siódmym miejscem w tabeli Serie A. Ponadto Juve groziło wykluczenie z europejskich pucharów, ale ostatecznie doszło do ugody i zespół po prostu nie zagra w kolejnym sezonie Ligi Konferencji Europy. Teraz Juventus dopina transfer, dzięki któremu ma wrócić do czołówki na krajowym podwórku.

Juventus uzgodnił warunki transferu Romelu Lukaku. Co to oznacza dla Arkadiusza Milika?

Jak podaje dziennik "Corriere dello Sport", Romelu Lukaku jest już bardzo blisko dołączenia do Juventusu Turyn. Zdaniem gazety oba kluby uzgodniły już warunki transferu finalisty ostatniej Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, który wycofał się ze starań o zawodnika. Belg miałby przenieść się do Turynu za 40 miliony euro i mieć zagwarantowaną pensję na poziomie ośmiu milionów.

Bez wątpienia klub chce pozyskać napastnika, który będzie wreszcie dużo strzelał. Dusan Vlahović w poprzednim sezonie zdobył zaledwie 10 bramek, Arkadiusz Milik tylko siedem, a Moise Kean sześć. To liczby zdecydowanie poniżej oczekiwań, więc nic dziwnego, że klub zamierza wyłożyć tyle pieniędzy na sprowadzenie Lukaku. Niewykluczone też, że klub opuści Vlahović, o czym mówi się już od jakiegoś czasu.

Odejście Serba z pewnością ułatwiłoby walkę o miejsce w składzie Polakowi, która i tak może być bardzo trudna. Co prawda Massimiliano Allegri nalegał, aby Milik został w Juventusie i dlatego też wyłożono na jego sprowadzenie sześć milionów euro, ale rzadko wykorzystywał on swoje szanse. Tych było przecież sporo, bo wobec częstych kontuzji Vlahovicia nasz napastnik tylko w lidze rozegrał 27 spotkań. Tyle że od lutego do końca sezonu w Serie A ledwie raz trafił do siatki. Co prawda poprzednie rozgrywki dla Lukaku też nie był nadzwyczaj udane (10 bramek w Serie A), ale w Turynie liczą, iż uda mu się nawiązać do najlepszych sezonów 2019/20, 2020/21, kiedy to w barwach Interu, strzelał odpowiednio 23 i 24 gole. Dlatego kredyt zaufania wobec niego zapewne będzie duży, co mocno skomplikuje sytuację Milika.