Legenda włoskiej piłki poleca Polaka Milanowi. Mówi o trzech powodach

W ostatnich tygodniach pojawiają się różne informacje o przyszłości Piotra Zielińskiego. Pomocnik ma ważny kontrakt z Napoli do końca czerwca przyszłego roku, co oznacza, że trwające okno jest jedyną okazją dla mistrzów Włoch, by na nim cokolwiek zarobić. W mediach pojawiało się sporo plotek o przenosinach do Lazio, a przez ostatnie dni na sile przybrały informacje o Arabii Saudyjskiej, a konkretniej o Al-Ahli, które oferowało Zielińskiemu trzyletni kontrakt i zarobki na poziomie 12 mln euro za sezon gry. - Trzeba go sprzedać lub przedłużyć z nim kontrakt - mówił Rudi Garcia, nowy trener Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Legenda widzi Polaka w Milanie. "Widzę trzy powody takiego transferu"

Czy Zieliński odejdzie z Napoli, ale będzie kontynuował karierę w Serie A? Taki scenariusz wchodzi w grę zdaniem Massimo Ambrosiniego, byłego reprezentanta Włoch. Ekspert DAZN twierdzi na łamach "La Gazzetty dello Sport", że Zieliński mógłby wzmocnić Milan. - Kogo sprowadziłbym do środka pola? Piotra Zielińskiego. Widzę zasadniczo trzy powody: może grać jako mezzala (pół skrzydłowy - red.), budzi strach wśród obrońców i potrafi strzelać ważne gole - powiedział Włoch, który grał w Milanie w latach 1995-1997 i 1998-2013.

Warto przypomnieć, że Milan starał się o Zielińskiego w 2016 roku, gdy ten był jeszcze piłkarzem Udinese. Ostatecznie wtedy przeniósł się do Napoli, które zapłaciło za niego 16 mln euro. - Zieliński był graczem, który bardzo nam się podobał. My zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby sprowadzić go do Milanu - mówił w jednym z wywiadów Adriano Galliani, ówczesny wiceprezes Milanu. Przez ostatnie dni klub z Mediolanu szukał następcy Sandro Tonaliego, który został sprzedany za ponad 60 mln euro do Newcastle United. Finalnie padło na Tijjaniego Reijndersa z AZ Alkmaar, który ma kosztować blisko 25 mln euro.

Zieliński gra w barwach Napoli od lata 2016 roku. Od tego czasu zagrał blisko 330 meczów, w których strzelił 47 goli i zanotował 44 asysty. Do tej pory wygrał z klubem mistrzostwo Włoch oraz krajowy puchar. Jeśli Polak finalnie zostanie w Neapolu, to rozpocznie nowy sezon od wyjazdowego starcia z Frosinone Calcio, czyli jednym z beniaminków ligi włoskiej. To spotkanie odbędzie się 19 sierpnia o godz. 18:30.