Trener Napoli zabrał głos ws. transferu Zielińskiego. "Muszę zrozumieć"

W poprzednim sezonie Napoli osiągnęło olbrzymi sukces i pierwszy raz od sezonu 1989/90 wygrało mistrzostwo Włoch. Piotr Zieliński był kluczową postacią tego zespołu i teraz - podobnie jak innymi piłkarzami mistrzowskiej drużyny - interesują się nim inne drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Zieliński odejdzie z Napoli? Trener zabrał głos

Z klubu odszedł już Luciano Spalletti, czyli trener, który poprowadził Napoli do tego sukcesu. Nie była to niespodzianka, bo od dawna mówiło się o jego nie najlepszych relacjach z Aurelio De Laurentiisem, kontrowersyjnym właścicielem włoskiego klubu. Zastąpił go Rudi Garcia. To szkoleniowiec, który ostatnio pracował w arabskim Al-Nassr, gdzie gra Cristiano Ronaldo.

Krzysztof Piątek przekreślony w Niemczech. Dyrektor mówi wprost

Inny klub z ligi arabskiej - Al-Ahli - ma być zainteresowany ściągnięciem polskiego pomocnika. Zielińskiego w zespole widziałby też Maurizio Sarri, który obecnie pracuje w Lazio - donosiły niedawno włoskie media. Plotki o możliwym odejściu Polaka są wzmacniane przez jego negocjacje kontraktowe z Napoli, które postępują bardzo wolno. Obecna umowa Zielińskiego wygasa w czerwcu 2024 roku.

Trener Rudi Garcia w trakcie konferencji prasowej wyraził nadzieję, że pomocnik reprezentacji Polski oraz Hirving Lozano - który też może odejść - zostaną w klubie.

- Gdyby to ode mnie zależało, zatrzymałbym ich w zespole. Ale dajcie mi też czas, żeby z nimi porozmawiać. Muszę zrozumieć ich intencje - powiedział i przyznał, że wiele zależy od negocjacji. Zieliński i Lozano mają umowy do 2024 roku. - To zmusza klub do myślenia w inny sposób na ich temat. Trzeba ich sprzedać lub przedłużyć z nimi kontrakt - stwierdził.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Podsumowali Lewandowskiego w Barcelonie. Co za słowa. "Wybitny geniusz"

Piotr Zieliński w poprzednim sezonie zagrał dla Napoli w 47. meczach. Polak zdobył w nich siedem bramek i zanotował jedenaście asyst. Był jednym z najważniejszych zawodników mistrzowskiego zespołu.