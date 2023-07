Kłopoty, kłopoty Milika. Finalista Ligi Mistrzów negocjuje z Juventusem

Arkadiusz Milik w sezonie 2022/2023 był ważnym elementem składu Juventusu, zaliczając 39 występów, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował jedną asystę. Zawodnik był wypożyczony z Olympique'u Marsylia, ale na tyle zaskarbił sobie zaufanie Massimiliano Allegriego, że klub z Turynu wykupił napastnika za sześć milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Reprezentant Polski na wylocie z Serie A. Szykuje się wielki powrót do ekstraklasy?

W poprzednim sezonie Milik często zastępował Dusana Vlahovicia, którego nie omijały urazy i dzięki temu ugruntował swoją pozycję w ataku Juventusu. Teraz jednak może ruszyć transferowe domino, po którym pozycja Polaka w Turynie może nie być już tak pewna.

Romelu Lukaku może trafić do Juventusu

Wszystko za sprawą Romelu Lukaku. Belg w poprzednim sezonie był wypożyczony do Interu Mediolan, z którym zdobył Puchar i Superpuchar Włoch oraz awansował do finału Ligi Mistrzów, a teraz ma wrócić do Chelsea, której jest piłkarzem. Zarówno londyński klub, jak i napastnik nie są fanami takiego rozwiązania, więc szukają optymalnego wyjścia z tej sytuacji.

W ostatnich tygodniach pojawiało się wiele doniesień w sprawie przyszłości Lukaku. Pojawiała się opcja transferu do klubu z Arabii Saudyjskiej, czy może pozostania w Interze, co wydawało się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Napastnik prowadził rozmowy z drużyną z Mediolanu, ale klub zdecydował się wycofać ze starań o piłkarza z powodu jego negocjacji z Juventusem, co podkreślają zgodnie włoskie media od dziennikarza Gianluki Di Marzio po dziennik "Corierre dello Sport".

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Media: Absolutna legenda na wylocie z Juventusu. To już koniec?

Di Marzio poinformował, że Lukaku rozmowy z Juventusem rozpoczął jeszcze przed czerwcowym finałem Ligi Mistrzów. Chelsea już miała się porozumieć z turyńczykami w sprawie kwoty transferu, ale dalej pozostaje uzgodnienie kontraktu z Lukaku. Jednocześnie Włosi podkreślają, że kluczem do sprowadzenia Belga do Juventusu jest sprzedaż Dusana Vlahovicia, którym interesuje się PSG.