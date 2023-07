Milik zadziwił słowami o Lewandowskim. Prosto z mostu

Niedawno wyjaśniło się, że Arkadiusz Milik pozostanie zawodnikiem Juventusu, który po rocznym wypożyczeniu zdecydował się wykupić go z Olympique'u Marsylia. Niedługo włoski klub pojedzie na tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie zaplanowano kilka interesujących spotkań.

23 lipca zostanie rozegrany mecz pomiędzy turyńczykami a FC Barceloną. Będzie mogło zatem dojść do pojedynku kolegów z reprezentacji Polski - Milika i Wojciecha Szczęsnego z Robertem Lewandowskim. Nie powinno zatem dziwić, że podczas konferencji prasowej zapowiadającej tournée 29-latek został zapytany o kapitana drużyny narodowej.

Milik docenił klasę starszego kolegi, ale zwrócił uwagę na jedną rzecz. - Jest niesamowity. Jest wielu napastników, którzy grają dobrze przez rok lub dwa, ale on w ciągu ostatnich dziesięciu lat był wśród najlepszych, jeśli nie najlepszy. Oczywiście, starzeje się, ale ma więcej doświadczenia niż wcześniej - powiedział cytowany przez calciomercato.com.

Napastnik Juventusu zwrócił też uwagę na liczne atuty Lewandowskiego. - W polu karnym zawsze jest niebezpieczny i bardzo mocny. Wie, jak zdobywać bramki, grał w wielkich zespołach. Mogę się od niego wiele nauczyć w reprezentacji, oglądając jego mecze. Nie mogę się doczekać tego spotkania, miejmy nadzieję, że na pięknym stadionie (w Santa Clara - red.) będzie wiele osób - dodał.

Arkadiusz Milik walczy o miejsce w składzie Juventusu. "Nie będzie łatwo"

W zeszłym sezonie Milik zdobył dziewięć goli i był jednym z najlepszych strzelców zespołu. Czeka go jednak zacięta rywalizacja o miejsce w wyjściowej jedenastce, już wcześniej konkurował z Dusanem Vlahoviciem i Moise Keanem, a niedawno przyszedł jeszcze Timothy Weah. - Nie wiem, czy będę pierwszym wyborem, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jest wielu graczy, którzy walczą o tę rolę. Nie będzie tak łatwo jak w zeszłym roku, mamy wielu zawodników o dużej jakości, którzy mogą strzelić wiele bramek. Będzie rywalizacja, pozytywna, ale ostatecznie najważniejsza jest drużyna. Oczywiście, że chcę grać, ale to trener zadecyduje, kto wyjdzie na boisko - ocenił Polak.