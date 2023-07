Reprezentant Polski na wylocie z Serie A. Szykuje się wielki powrót do ekstraklasy?

Karol Linetty we wrześniu 2020 roku zamienił Sampdorię Genua na Torino. Jego kariera w Piemoncie nie idzie jednak najlepiej i pomimo regularnych występów nie jest kluczową postacią zespołu. W poprzednim sezonie rozegrał 35 meczów, zdobył tylko jednego gola i zapisał na koncie dziewięć żółtych kartek. W Turynie uznali, że chcieliby zastąpić go innym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Karol Linetty odejdzie z Torino? Nie chcą mu więcej płacić. Szansa dla Lecha Poznań

"Tuttomercato" informuje, że Torino jest poważnie zainteresowane sprowadzeniem Adriena Tameze z Hellasu Werona. Władze klubu mają jednak pewien problem. Żeby sprowadzić 29-latka, muszą najpierw zrobić miejsce na liście płac. Rozwiązaniem sytuacji miałaby być sprzedaż Karola Linetty'ego.

Piotr Zieliński zmienia klub. 27 mln euro za Polaka. Media: Dogadali się!

Polak zarabia obecnie około 1,5 miliona euro za sezon, a jego umowa obowiązuje do czerwca 2024 roku. Dla klubu to ostatnia szansa, by na nim zarobić i jeszcze dokonać pożądanej transakcji. Torino ma proponować pomocnika wielu klubom, ale dla nich jego pensja również jest problemem.

Media: Absolutna legenda na wylocie z Juventusu. To już koniec?

Niewykluczone, że by pozostać we Włoszech, Linetty będzie musiał obniżyć swoje wymagania. Polak może oczywiście pozostać w klubie na kolejny sezon i już w zimie podpisać kontrakt z nowym pracodawcą na rozgrywki 2024/25. W grę mógłby wchodzić także powrót do Lecha Poznań, w którym 28-latek grał w latach 2012-2016. Trzeci zespół Ekstraklasy w tym oknie transferowy kupił już Aliego Gholizadeha za 1,8 miliona euro, co jest rekordem ligi. W takim wypadku niewykluczone, że byłby w stanie zapłacić także za pomocnika Torino.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Niepewna sytuacja Linetty'ego w Torino to również niezbyt dobra informacja dla reprezentacji Polski. Za kadencji Fernando Santosa pomocnik zagrał we wszystkich trzech meczach eliminacji euro 2024. Łącznie w Biało-Czerwonych barwach wystąpił w 46 meczach, w których zdobył pięć goli.