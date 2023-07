Gigi Paverese nie ma wątpliwości ws. Piotra Zielińskiego. Brutalna szczerość

W czerwcu 2024 roku wygasa kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli i ciągle nie wiadomo, czy pomocnik ostatecznie pozostanie w Neapolu. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że tak, ale w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o sensacyjnych przenosinach. Mianowicie Zielińskiego chce do siebie sprowadzić saudyjskie Al-Ahli, a sam zawodnik miał zaakceptować tę ofertę.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Milik wybuchł śmiechem po tym, co zrobił Szczęsny. Oglądajcie do końca [WIDEO]

Były dyrektor sportowy Napoli zwraca uwagę na problem z Piotrem Zielińskim. "Nie udało mu się"

Nic ciągle nie zostało sformalizowane, a teraz o sytuacji reprezentanta Polski wypowiedział się były dyrektor sportowy Napoli, Gigi Paverese w rozmowie z Radio Marte. - Sprzedać go, czy zatrzymać u siebie? Jestem ogromnym fanem Zielińskiego. To zawodnik, którego nigdy bym nie sprzedał. Można go uznać za wiecznie niekompletnego, ale w takim sensie, że ma świetne umiejętności techniczne, ale nie udało mu się ich jeszcze w pełni zademonstrować. Wprowadza balans do gry zespołu i może Napoli jeszcze dużo dać.

Paverese dodawał, że Napoli na pewno znalazłoby następcę Polaka. Mógłby nim być Gabri Veiga lub Rodri Sanchez. - Mam jednak nadzieję, że Zieliński zostanie - podkreślał.

- Arabia Saudyjska stanowi zagrożenie dla europejskiego futbolu? Saudyjczycy kierują swoją uwagę na zawodników w szczycie formy, żeby wzmocnić swoją ligę. To może umniejszać innym rozgrywkom, ale myślę, że ligi europejskie pozostaną dalej atrakcyjne dla piłkarzy. Zawodnicy, zanim pomyślą o pieniądzach, powinni zdać sobie sprawę, że są częścią klubów, które tworzyły i tworzą historię światowego futbolu - stwierdził Paverese zapytany o kluby z Arabii Saudyjskiej, które masowo próbują ściągać piłkarzy z Europy.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

PSG już wie, kto ma zastąpić Mbappe. To gwiazda silnej ligi

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W jego barwach rozegrał 329 spotkań, zdobył 47 bramek i zanotował 44 asysty. Zdobył z nim mistrzostwo oraz Puchar Włoch.