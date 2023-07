Zieliński wzbudza zainteresowanie ekipy z ligi pełnej gwiazd. Sensacyjne doniesienia

Piotr Zieliński był fundamentalną postacią w ekipie Luciano Spalettiego, która po 33 latach oczekiwania sięgnęła po mistrzostwo Włoch. Polak zagrał w 37 spotkaniach - na 38 możliwe - strzelając trzy gole oraz notując dziewięć asyst.

Zaskakujący transfer Zielińskiego? Jest zainteresowanie

Od dłuższego czasu trwają rozważania nad przyszłością 82-krotnego reprezentanta Polski, gdyż jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Obecnie Zieliński zarabia 4 miliony euro na sezon, ale nowa umowa wiązałaby się z obniżką zarobków. 29-latek najchętniej zostałby w Neapolu, ale to może spowodować, że wybierze inną drogę.

Media donosiły o zainteresowaniu ze strony Lazio, ale Piotr Koźmiński, dziennikarz "WP SportoweFakty", poinformował, że Piotr Zieliński wzbudza zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej! Dziennikarz zapewnia, że już kilkukrotnie usłyszałem o tej sprawie. Polak miałby trafić do Al-Ahly. To jeden z czterech najbardziej znanych tamtejszych klubów. Al-Ahly trzy razy zdobywał tytuł mistrzowski i aż trzynaście puchar kraju. Pomocnik mógł naturalnie liczyć na zdecydowanie większe zarobki niż w Europie. Należy jednak pamiętać, że zainteresowanie nie jest równoznaczne z transferem.

Państwowy Fundusz Inwestycyjny od dłuższego czasu inwestuje w futbol. W ciągu ostatnich kilku miesięcy do Arabii Saudyjskiej trafili Cristiano Ronaldo, Karim Benzema czy N'Golo Kante, podpisując wielomilionowe kontrakty. Do Al-Ahly również trafili zawodnicy, którzy w ostatnim czasie grali w Premier League. To Edouard Mendy z Chelsea oraz Roberto Firmino z Liverpoolu.

Piotr Zieliński od sierpnia 2016 roku gra w barwach SSC Napoli, do którego trafił z Empoli za 16 milionów euro.