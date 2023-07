Nicola Zalewski podpisze kontrakt. "LGdS" potwierdza. Trzykrotna podwyżka

W grudniu 2021 roku Nicola Zalewski przedłużył umowę z Romą do 30 czerwca 2025 roku. Okazuje się, że reprezentant Polski będzie renegocjował kontrakt. 21-latek zarabia około 300 tysięcy euro netto rocznie. Po zamknięciu okienka transferowego ma parafować nowy kontrakt, wedle którego zgarnie trzy razy więcej, czyli blisko milion euro. Trzy razy więcej ma też zarabiać Edoardo Bove. Rówieśnik Zalewskiego do tej pory otrzymywał jednak zaledwie 100 tysięcy euro rocznie.

Czas, żeby Zalewski poprawił statystyki

21-letni Zalewski ma już na koncie 73 mecze w Romie. W sezonie 2022/23 przebił się do pierwszego składu na dobre. Nie można odmówić mu talentu, jednak jego statystyki w ofensywie nie rzucają na kolana. W 47 meczach zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Co prawda Roma Jose Mourinho jest nastawiona przede wszystkim na szczelną defensywę, ale od wahadłowych oczekuje się jednak lepszych liczb.

"Transfermarkt" wycenia 11-krotnego reprezentanta Polski na 15 milionów euro, ale Romie zależy na jego zatrzymaniu. To właśnie dlatego ma otrzymać potrójną podwyżkę. Z kolei Zalewskiemu zależy na Romie, bo co innego myśleć o zawodniku, który specjalnie skrócił urlop, by wcześniej pojawić się w ośrodku treningowym i rozpocząć przygotowania do sezonu 2023/24.

W minionym sezonie Roma zajęła 6. miejsce w Serie A, ale za to miała udaną przygodę w Lidze Europy, gdzie dotarła do finału. W decydującym meczu lepsza okazała się Sevilla, jednak po ostatnim gwizdku Mourinho miał wiele pretensji do brytyjskich sędziów. Portugalczyk nawet nie zabrał ze sobą medalu na pamiątkę.