Media: Napoli znalazło następcę reprezentanta Polski

Bartosz Bereszyński w styczniu trafił do Napoli na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Sampdorii. Przez ten czas rozegrał zaledwie cztery spotkania. W Serie A zaczął grać dopiero po przypieczętowaniu mistrzowskiego tytułu. Klub nie zdecydował się go wykupić i widzi zawodnika, który mógłby go zastąpić.

Napoli znalazło następcę Bartosza Bereszyńskiego. Jest blisko pozyskania Davide Faraoniego

Do Neapolu ma trafić Davide Marco Faraoni z Hellasu Verona. Według informacji podanych przez włoskiego dziennikarza Nicolo Schirę w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie przedstawicieli obu klubów, podczas którego transakcja zostanie domknięta.

Faraoni najprawdopodobniej będzie odgrywał w zespole tę samą rolę, co do niedawna Bereszyński. Trudno sobie wyobrazić, aby miał wygrać rywalizację z Giovannim Di Lorenzo, kapitanem zespołu, regularnie występującym w reprezentacji Włoch (dwa lata temu wywalczył z nią mistrzostwo Europy).

31-letni Faraoni występuje w Hellasie od 2019 roku, jego bilans to 152 mecze, 19 goli i 22 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 r. W przeszłości grał w Crotone, Udinese, Novarze, Perugii, Watfordzie oraz Interze Mediolan, a także w młodzieżowych reprezentacjach Włoch.

Bereszyński raczej nie zostanie w Sampdorii. Interesuje się nim kilka klubów

Sampdoria w ostatnim sezonie spadła z ligi, przez co jest mało prawdopodobne, aby Polak w niej został. Nie tak dawno portal Sampnews24 podał, że chciałoby go pozyskać Cagliari, beniaminek Serie A. Tam trenerem jest Claudio Ranieri, który pracował z Bereszyńskim w latach 2019-2021. Ponadto zainteresowanie wykazuje ponoć kilka zespołów z niemieckiej Bundesligi.