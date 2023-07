Nowe wieści ws. Drągowskiego. Może zaliczyć awans

Spezia Calcio, której zawodnikami są Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca, Przemysław Wiśniewski i Szymon Żurkowski ostatecznie spadła z Serie A. Jej losy ważyły się do samego końca. Zespół przegrał baraże z Hellasem Werona, co zwiastuje wietrzenie szatni. Kilkanaście dni temu pisaliśmy, że wszyscy Polacy mają opuścić zespół, a teraz pojawiły się najnowsze informacje na temat Drągowskiego.

Bartłomiej Drągowski zostanie w Serie A? Nowy klub wyraził zainteresowanie

Przyszłość bramkarza Spezii na razie pozostaje niejasna, ale na brak zainteresowania reprezentant Polski z pewnością nie może narzekać. Już jakiś czas temu mówiło się, że może trafić nawet do Premier League. Chęć zatrudnienia Drągowskiego miały wyrażać Bournemouth, Nottingham Forest, a także tegoroczny spadkowicz - Southampton, który w przyszłym sezonie będzie występować na poziomie Championship. Media donosiły także o możliwych przenosinach do tureckiego Fenerbahce. Transfer bramkarza ma także rozważać US Lecce, ale to nie jedyna włoska opcja, którą 25-latek ma do wyboru.

Najnowsze doniesienia z Półwyspu Apenińskiego wskazują, że Polak znalazł się na radarze Empoli. Dziennik "Il Secolo XIX" podaje, że niewykluczone, iż obie strony rozpoczęły już nawet negocjacje. Drągowski miałby zostać następcą Guglielmo Vicario, który niedawno zasilił Tottenham. Jeśli operacja dojdzie to skutku, będzie to powrót naszego bramkarza do Empoli. W barwach tej ekipy występował w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019. Dodatkowo dzieliłby szatnię z innym reprezentantem, a konkretnie z Sebastianem Walukiewiczem.

Drągowski występuje we Włoszech od 2016 roku, kiedy to zamienił Jagiellonię Białystok na ACF Fiorentinę. W drużynie z Florencji długo nie potrafił się przebić, dlatego też wypożyczono go do Empoli. Gdy wrócił, wywalczył miejsce w pierwszym składzie, ale po dwóch sezonach jako "jedynka" znów wrócił na ławkę i poprzedniego lata przeniósł się do Spezii. W minionych rozgrywkach rozegrał 35 spotkań i w siedmiu z nich zachowywał czyste konta. Kontrakt Drągowskiego ze Spezią wygasa 30 czerwca 2025 roku. Portal Transfermarkt wycenia jego wartość na 4,5 miliona euro.