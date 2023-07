Bardzo złe informacje dla Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek znalazł się w niezwykle trudnym położeniu. Zawiódł w barwach Salernitany - rozegrał 33 mecze, w których zdobył zaledwie cztery bramki i pięć asyst. Dodatkowo na potęgę marnował stuprocentowe okazje. "Jego gra wygląda tak, jakby on sam nie chciał trafić do siatki. Przecież on nawet nie strzela, mając przed sobą pustą bramkę" - pisali włoscy dziennikarze. Tym samym po sezonie Polak wróci najprawdopodobniej do Herthy Berlin, ale i tam nie jest mile widziany. Klub spadł z Bundesligi i chce szybko sprzedać najlepiej opłacanego piłkarza, czyli Piątka (6,7 mln euro za sezon).

Kłopoty Piątka. Jeden z klubów zrezygnował z transferu. Ma innego kandydata

Wydawało się, że Polak zostanie we Włoszech, ponieważ zainteresowanie nim wyrażała m.in. Genoa. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", ta opcja nie jest już jednak brana pod uwagę. Wszystko przez fakt, że włoska drużyna znalazła innego kandydata na środek ataku. To 23-letni Mateo Retegui, którego Francesco Totti określił swego czasu "niszczycielem".

Włoch już w debiucie w reprezentacji zdobył bramkę. Dodajmy: na stadionie w Neapolu im. Diego Maradony. Wcześniej jeszcze nigdy w historii Calcio nie było kadrowicza, który strzeliłby gola, grając poza Europą. Do siatki trafił też kilka dni później w wygranym 2:0 meczu z Maltą. Obecnie pozostaje na wypożyczeniu w Boca Juniors. W tym sezonie zdobył już 11 bramek w 22 starciach.

Jak donoszą dziennikarze, Genoa rozpoczęła już rozmowy z jego macierzystym klubem, CA Tigre. "Trwają kontakty między stronami, konkurencja jest duża, ale jest duża szansa, że to właśnie do tego włoskiego klubu trafi napastnik" - czytamy.

Na drodze do transferu stanąć może Inter Mediolan, choć zdaniem "La Gazzetta dello Sport" szanse na to nie są wielkie. To złe informacje dla Piątka. Polak liczył, że transfer do Genoi pomoże mu odzyskać dawną formę. Tym bardziej że to w tym klubie rozegrał rundę życia - zdobył aż 19 bramek w 21 meczach. Do włoskiej ekipy trafił w lipcu 2018 roku, ale już pół roku później przeniósł się do AC Milanu. Tam jego kariera zdecydowanie wyhamowała.

Piątek może zostać we Włoszech

Mimo wszystko Piątek nie może narzekać na brak zainteresowania i ma jeszcze kilka opcji transferowych. Informowano, że znalazł się on na radarze m.in. Hellasu Werona, który po barażu ze Spezią utrzymał się w Serie A. Gdyby transakcja doszła do skutku, wówczas Polak szybko wróciłby do Włoch. Występuje w tamtejszej lidze niemal od pięciu lat - z przerwą na występy w Berlinie. Łącznie w Serie A zanotował już 102 spotkania. Dodatkowo w tej drużynie miałby szanse na regularną grę. O skład walczyłby m.in. z Kevinem Lasagną, Thomasem Henrym oraz Milanem Djuriciem, czyli zawodnikami, którzy w poprzednim sezonie nie strzelili więcej niż pięć goli.

O tym, gdzie ostatecznie zagra Piątek, przekonamy się w najbliższych tygodniach.