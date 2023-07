Świetne wieści dla Milika? Oto doskonały scenariusz dla Polaka

Arkadiusz Milik w poprzednim sezonie był wypożyczony do Juventusu z Olympique'u Marsylia. Polak rozegrał 41 meczów, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył asystę, a turyńczycy postanowili wykupić go na stałe za prawie 6,5 miliona euro. Wiele wskazuje na to, że napastnik już w przyszłym sezonie może być znacznie ważniejszym zawodnikiem formacji ofensywnej zespołu Massimiliano Allegriego.

Dobre wieści dla Arkadiusza Milika. Główny rywal może odejść jeszcze w lecie

"Tuttosport" informuje, że Juventus dopiero rozkręca się na rynku transferowym i planuje zmiany w kadrze. Na to potrzebuje jednak pieniędzy i znalazł opcję, jak zarobić je ze sprzedaży zawodników. Z klubu miałby Dusan Vlahović, za którego klub chciały zyskać około 80 milionów euro. Chętnych na Serba jest wielu, a szczególnie ma zabiegać o niego Chelsea gotowa zapłacić całą kwotę, ale część z niej w bonusach.

Odejście Vlahovicia to z pewnością świetny scenariusz dla Arkadiusza Milika. Polak z miejsca mógłby stać się pierwszym wyborem szkoleniowca i grać większość spotkań w pierwszym składzie. Serb w minionym sezonie zdobył tylko pięć goli więcej od Polaka, a zagrał jedno spotkanie więcej. Niewykluczone, że w przypadku odejścia rywala to właśnie Milik stałby się centralną postacią Juve.

Oczywiście turyńczycy szykują alternatywy na wypadek sprzedaży Vlahovicia. Mają być zainteresowani napastnikiem Lille Jonathanem Davidem. Kanadyjczyk w minionym sezonie zdobył aż 26 goli w 40 meczach i wiele klubów chciałby go w swoich szeregach. Francuzi ustalili jego cenę na około 60 milionów euro i nie wiadomo, czy Juventus byłoby stać na taką transakcję. Wydaje się jednak, że nie szczególnie, ponieważ pieniądze z Vlahovicia miałby zostać przeznaczone na wzmocnienia w kilku formacjach.

Poza definitywnym transferem Arkadiusza Milika Juventus sprowadził także Timothy'ego Weaha z Lille, a w swoich szeregach ma jeszcze Moise Keana. Zarówno Amerykanin, jak i Włoch mogą grać na pozycji skrzydłowego, więc po odejściu Vlahovicia Milik prawdopodobnie były numerem jeden na pozycji "dziewiątki".