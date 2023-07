Ochroniarze nie wpuścili go na stadion finalisty LM. A to teraz nowa gwiazda klubu

Marcus Thuram 1 lipca dołączył do Interu Mediolan. 25-latek z finalistą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów podpisał pięcioletni kontrakt. Do klubu przyszedł zupełnie za darmo jako tzw. wolny agent, bowiem w czerwcu wygasł jego kontrakt z Borussią Moenchelngladbach. Transfer do Interu mimo wszystko może zaskakiwać. Thuram był bowiem łączony z największym jego rywalem - AC Milanem, a poza tym wiąże go z nowym klubem pewna zabawna anegdota.

Marcus Thuram dołączył do Interu Mediolan. Wybaczył mu pewną kompromitującą scenę

Były już piłkarz Borussi Moenchengladbach od dawna nie jest postacią anonimową. Już na początku kariery znany był jako syn słynnego Liliana Thurma - mistrza świata z 1998 roku. Sam Marcus szybko zapracował na własną markę dobrymi występami w Bundeslidze. Mimo to dla ochroniarzy zatrudnionych na stadionie San Siro nie wyglądał na znanego piłkarza.

Dziennik "The Sun" przypomniał wydarzenie, do jakiego doszło w 2020 r. przed meczem Borussii Moenchengladbach z Interem Mediolan w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Dla Thurama miał być to debiut w tych rozgrywkach. Wraz z całą drużyną przybył na stadion Interu i niespodziewanie na parkingu zatrzymała go ochrona.

Tak Marcus Thuram udowodnił, że jest piłkarzem. Pomógł Google

Ochroniarze nie wpuścili Thurama na stadion, biorąc go za nieproszonego gościa. Zawodnik wybrnął z tej kłopotliwej sytuacji przy pomocy... smartfona. Po prostu odnalazł samego siebie w wyszukiwarce Google i pokazując swoje zdjęcia oraz stronę na Wikipedii dowiódł, że on to on. Ostatecznie udało mu się zagrać, a jego klub zremisował z Interem 2:2. Na usprawiedliwienie ochrony można nadmienić, że z powodu trwającej wówczas pandemii koronawirusa miał na twarzy maseczkę i to ona mogła stać za pomyłką.

Ubiegły sezon był dla Marcusa Thurama całkiem niezły. W 32 meczach dla Borussii strzelił 16 goli i zanotował siedem asyst. W klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi zajął szóste miejsce. Zanim trafił do Niemiec był zawodnikiem francuskiego Guingamp i Sochaux. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 32 miliony euro.