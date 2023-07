Zmiany w Juventusie. Nowy dyrektor zwraca wzrok w kierunku reprezentanta Polski

Napoli ma za sobą najlepszy sezon od lat, zakończony zdobyciem pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch oraz pierwszym w historii awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W klubie doszło jednak do sporych zmian, odeszli między innymi trener Luciano Spalletti oraz dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli, który według włoskich mediów rozpoczął już pracę w Juventusie.

Piotr Zieliński trafi do Juventusu? Dyrektor sportowy bierze go pod uwagę

W Turynie czeka go sporo pracy, po nieudanym sezonie klub będzie chciał dokonać znaczących zmian w kadrze. Jednym z celów na lato jest pozyskanie nowego pomocnika, który mógłby grać na pozycji Paula Pogby, często niedostępnego z powodu urazów. Według informacji "Tuttosport" wśród kandydatów wymienia się Piotra Zielińskiego, dobrego znajomego Giuntolego z Neapolu.

Dziennik podkreślił, że priorytetem dla Juventusu będzie ocenienie tego, ile może dać zespołowi Francuz. Jeśli okaże się, że potrzebuje alternatywy albo wręcz następcy, to wtedy niewykluczony byłby transfer Polaka. Jako że ma on kontrakt do końca czerwca 2024 roku, to można byłoby go pozyskać za około 20 milionów euro.

Poza Zielińskim do tej roli rozważanych jest kilku innych zawodników. Najbardziej pożądany to Sergej Milinković-Savić, tyle że Lazio nie sprzeda go za mniej niż 40 mln euro. W grze są także Enzo Le Fee (Lorient), Yusuf Yazici (Lille), Pablo Fornals (West Ham) oraz Daichi Kamada (bez klubu, ale mocno zabiega o niego Milan).

Napoli przygotowane na odejście Piotra Zielińskiego? Dziennikarz wskazał następcę

Według włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry neapolitańczycy mogą mieć wytypowanego zawodnika, który zastąpi Polaka. Wiele będzie zależało od tego, jak potoczą się rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. - Sądzę, że Napoli wyznaczyło sobie lipiec jako ostateczny termin dla polskiego gracza. Jeśli Zieliński przedłuży kontrakt, wszyscy się ucieszą, jeśli okaże się, że odchodzi, zainterweniują na rynku transferowym. W takim przypadku Gabri Veiga byłby dobrą opcją dla Napoli. Niezwykły talent, który w przyszłości może podwoić swoją wartość. Martwi mnie jednak konkurencja ze strony klubów Premier League, które mają więcej środków do zainwestowania - powiedział. Mistrzowie Włoch mogliby na niego przeznaczyć około 40 mln euro.