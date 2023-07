Co dalej z Bereszyńskim? Może zaliczyć ciekawy transfer. Chce go stary znajomy

Kiedy w styczniu Bartosz Bereszyński został wypożyczony z Sampdorii do Napoli, wydawało się, że może zostać kluczową postacią w zespole Luciano Spalettiego. Miał przecież za sobą świetną rundę w Serie A, a ponadto cztery rozegrane mecze na mundialu w Katarze. Niestety, poza zdobytym mistrzostwem Włoch, nie był to dla niego czas sukcesów, ponieważ rzadko pojawiał się na murawie. Napoli nie skorzystało z opcji jego wykupu, dlatego powrócił do Sampdorii. Nic nie wskazuje jednak na to, że pozostanie w zespole, który z hukiem spadł do Serie B.

Cagliari zainteresowane Bartoszem Bereszyńskim. Polak jest też na liście życzeń innych klubów

Pomimo zatrudnienia na stanowisku trenera Sampdorii Andrei Pirlo, perspektywa gry w Serie B nie wygląda dla Bereszyńskiego zbyt dobrze. 30-latek nie ukrywa, że chce odejść z zespołu, a chętnych na jego zatrudnienie z pewnością nie zabraknie.

Jak podaje portal Sampnews24, Bereszyński znalazł się w kręgu zainteresowań beniaminka Serie A Cagliari. Trenerem zespołu jest Claudio Ranieri, który kilka lat temu zdobywał z Leicester mistrzostwo Anglii. W latach 2019-2021 prowadził natomiast właśnie Sampdorię i doskonale zna umiejętności Polaka. Teraz wyraził podobno zainteresowanie jego transferem. Ponadto włoski portal przekazał, że Bereszyński znalazł się również na radarze przedstawicieli zespołów niemieckiej Bundesligi. Konkretne nazwy jednak nie padają.

Hitowy transfer przeszedł Polakowi koło nosa. Klub Premier League wybrał inaczej

Bereszyński rozegrał w ubiegłym sezonie łącznie 20 meczów, ale zaledwie cztery z nich to występy w barwach Napoli. Jego kontrakt z Sampdorią wygasa z końcem czerwca 2025 roku, a według portalu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa to 1,6 mln euro.