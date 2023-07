To się musiało tak skończyć. Juventus nie będzie się liczył, że zdaniem Szczęsnego

Juventus ma za sobą słaby sezon, który kompletnie posypał się po tym, jak nałożono na niego karę 10 ujemnych punktów w Serie A. Przez to w przyszłym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów i nie będzie mógł sobie pozwolić na tak duże wydatki. To będzie skutkowało pożegnaniem z kilkoma zawodnikami.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? "Jeśli ktoś się zgłosi"

Kilka dni temu "La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że jednym z tych, którzy latem mogą opuścić Turyn, jest Wojciech Szczęsny. W jego przypadku głównym problemem jest wysoka pensja (6,5 mln euro), stanowiąca znaczne obciążenie dla budżetu płacowego. Jego konkurent Mattia Perin zarabia jedną czwartą tej kwoty, a nie raz pokazał, że także jest klasowym bramkarzem.

Bolesne słowa o reprezentacji Polski. Santos zawiódł

Teraz "Gazzetta" przekazała nowe informacje dotyczące Polaka. Wynika z nich, że klub wystawił go na listę transferową, mimo że sam chce zostać i jest ceniony przez trenera Massimiliano Allegriego. "Relacje między nimi są doskonałe (są też sąsiadami w Turynie) i gdyby to zależało od trenera, nie pozbywaliby się go. Jednak biorąc pod uwagę konieczność zaoszczędzenia pieniędzy, dla Juventusu byłoby wygodniejsze zatrzymać Perina, który ma niższą pensję. Jeśli więc ktoś się zgłosi (co do tej pory się nie zdarzyło) klub rozważy ofertę, nawet jeśli bramkarz już dał do zrozumienia, że nie zamierza odchodzić" - czytamy.

Juventus chce się pozbyć Wojciecha Szczęsnego za wszelką cenę?

Szczęsny ma z podpisany kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2025 roku, zatem na jego transferze można by jeszcze nieźle zarobić. Jednak jeszcze niedawno "Gazzetta" przekazała, że klub będzie skłonny puścić go nawet za darmo, byle tylko nie musieć dłużej wypłacać mu wysokiej pensji.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Przekazał sprawdzone info od przyjaciela Kyliana Mbappe. Transfer przesądzony

Wojciech Szczęsny jest zawodnikiem Juventusu od lipca 2017 roku. Zaliczył 217 występów, z których 88 zakończył z czystym kontem, w pozostałych przepuścił 203 gole. W tym czasie trzy razy wygrał Serie A, dwukrotnie wywalczył Puchar i Superpuchar Włoch.