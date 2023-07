Media: Zieliński zwierzył się przyjaciołom. Kibice Napoli pokochają go za to jeszcze bardziej

Napoli zakończyło miniony sezon z wielkim sukcesem, jakim było pierwsze mistrzostwo Włoch od 33 lat. Sporą rolę w tym wyczynie odegrał Piotr Zieliński, który zakończył ligowe rozgrywki z trzema golami i dziewięcioma asystami w 37 meczach. Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Polaka, ponieważ jego kontrakt z mistrzami Włoch wygasa z końcem przyszłego sezonu. W związku z tym trwające okno transferowe może być dla Napoli ostatnią okazją, by na Zielińskim zarobić i sprzedać go z zyskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Zieliński pójdzie na ustępstwa ws. rozmów z Napoli. Przekazał to przyjaciołom

Przez ostatnie tygodnie włoskie media regularnie podawały informacje związane z przyszłością Piotra Zielińskiego. - Mam jeszcze rok ważnego kontraktu, po tym sezonie mój agent porozmawia z klubem i podejmiemy decyzję. Czuję się dobrze w Neapolu i chciałbym tu zostać - mówił reprezentant Polski jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu. Obecnie Zieliński zarabia pięć milionów euro za sezon w barwach Napoli, a podpisanie nowej umowy wiązałoby się z obniżeniem pensji.

Zdaniem "Corriere dello Sport", Zieliński przybliża się do pozostania w Napoli i chce tam nadal grać. Polak miał się zwierzyć swoim przyjaciołom, że jest gotów obniżyć swoją pensję o połowę, byle tylko nadal występować w Neapolu. To by oznaczało, że Zieliński zarabiałby teraz 2,5 mln euro za sezon gry na Stadio Diego Armando Maradona. Warto przypomnieć, że dawniej podobną propozycję otrzymał Lorenzo Insigne oraz Dries Mertens, ale obaj piłkarze zdecydowali się nie przedłużać umów i przenieśli się odpowiednio do Toronto FC oraz Galatasaray Stambuł.

W ostatnich dniach media łączyły Zielińskiego z ewentualnym transferem do Lazio lub Manchesteru United. Pojawiały się nawet wieści od Gianluki Di Marzio, że Napoli miało zamiar włączyć Polaka do transakcji z Juventusem, dzięki której Zieliński wraz z dyrektorem Cristiano Giuntolim trafiliby do Turynu. Ostatecznie do tego nie dojdzie, a wygląda na to, że reprezentant Polski przedłuży umowę z Napoli do końca czerwca 2026 roku.

Zieliński trafił do Napoli w sierpniu 2016 roku za 16 mln euro z Udinese Calcio. W tym czasie zagrał blisko 330 meczów, w których strzelił 47 goli i zanotował 44 asysty. Poza mistrzostwem Włoch Zieliński wygrał z Napoli krajowy puchar w sezonie 19/20.