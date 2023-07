Włosi martwią się o Zielińskiego. Tak zareagował na włamanie

Piotr Zieliński do Napoli trafił w 2016 roku z Udinese i od tamtej pory stał się jedną z legend klubu. Łącznie rozegrał w nim już 329 meczów, strzelił 49 goli i zaliczył 44 asysty. Ponadto znacznie przyczynił się do wygrania mistrzostwa Włoch w sezonie 2022/23, które było trzecim w historii klubu i pierwszym od 33 lat. Media wielokrotnie informowały o możliwości odejścia Polaka już tego lata, ale ten chciał pozostać w Neapolu. Może zmienić decyzję po niedawnych wydarzeniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Chciał zostać, ale mogli zdecydować za niego. Piotr Zieliński może odejść z Napoli

Zieliński chciałby wypełnić ważny do czerwca 2024 roku kontrakt i pozostać w Neapolu najdłużej, jak to możliwe. Tak przynajmniej było jeszcze niedawno, ale jego decyzję mogły zmienić ostatnie wydarzenia. Konkretnie włamanie do domu Polaka, kiedy ten wraz z rodziną przebywał na wakacjach na Sardynii.

Imponujące wakacje reprezentanta Polski. Towarzyszy mu partnerka i wyjątkowy gość

Z domu zginęło sporo kosztowności. Złodzieje zabrali też samochód. Na szczęście auto szybko odnaleziono, ale cała sytuacja może mieć wpływ na przedwczesne pożegnanie 29-latka z Napoli. Włoskie "Il Mattino" zajmujące się głównie sprawami w Kampanii, donosi o reakcji zawodnika na zaskakujące wydarzenia. "Piotr Zieliński jest głęboko wstrząśnięty tym, co się wydarzyło" - przekazali Włosi.

Reakcja Zielińskiego nie może dziwić, zwłaszcza że zaskarbił sobie sympatię mieszkańców regionu pomocą w wygraniu upragnionego Scudetto. Niedawno kibice namalowali nawet jego mural w Neapolu i zdawało się, że włamanie do jego domu nie może się wydarzyć. Tak się jednak stało i to właśnie może zmienić decyzję Polaka, który do tej pory czuł się dobrze w Neapolu.

Polak odchodzi z AS Romy. Dostał szansę od Mourinho

W przeszłości w Neapolu okradano wielu zasłużonych dla klubu zawodników. Przede wszystkim chodzi o Marka Hamsika, który przez lata był kapitanem Napoli, a stracił kilka zegarków na rzecz bandytów. Czasomierz skradziono także Arkadiuszowi Milikowi w 2018 roku.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jeśli Napoli nie zdecyduje o przedłużeniu umowy Zielińskiego, to może chcieć sprzedać go tego lata i wykorzystać ostatnią szansę na zarobienie. Chętnych na sprowadzenie Polaka nie brakuje, a wśród zainteresowanych wymieniano głównie Lazio. Niedawno miał pojawić się także temat Manchesteru United i Juventusu.