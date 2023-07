Gwiazda na wylocie z PSG. Wystarczył jeden sezon

Reprezentacja Polski zanotowała dobry występ na Euro 2016, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Tam kadra prowadzona przez Adama Nawałkę musiała uznać wyższość Portugalii po rzutach karnych, a ta finalnie została mistrzem Europy. W tym meczu gola strzelił nam Renato Sanches, wówczas zachwycający w barwach SL Benfiki. Tuż przed tym turniejem Portugalczyk został kupiony przez Bayern Monachium za 35 mln euro, a w 2016 roku otrzymał nagrodę Golden Boy od włoskiego dziennika "Tuttosport". Teraz Sanches notuje pewien zjazd w swojej karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Mistrz Europy może trafić do Romy. Dawniej strzelił gola Polakom na Euro 2016

Włoski Sky Sport informuje, że Renato Sanches może opuścić Paris Saint-Germain w trakcie letniego okna transferowego. Portugalczyk mógłby dołączyć do Romy, gdzie zwolennikiem takiego rozwiązania jest Jose Mourinho. Do tej pory Włosi nie skontaktowali się z PSG, ale są przekonani, że Sanches mógłby ich zespół wzmocnić. Warto dodać, że pomocnik mógł trafić do Romy latem zeszłego roku, ale ostatecznie Lille sprzedało go do Paryża za 15 mln euro.

Sky Sport podkreśla, że Sanches nie jest pierwszym wyborem Romy do wzmocnienia środka pola. Priorytetem na tę pozycję jest Davide Frattesi z Sassuolo, ale nim interesuje się wiele zespołów, w tym Inter Mediolan czy AC Milan. Sanches był już rozważany przez Paris Saint-Germain w kontekście wypożyczenia do Realu Mallorka w ramach rozliczenia przy transferze Kang-ina Lee, ale piłkarz nie wyraził na to zgody.

Sanches ma za sobą niezbyt udany sezon. Portugalczyk zagrał w 27 meczach Paris Saint-Germain we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole. Często jednak zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi, przez co przegapił blisko 20 spotkań. Dodatkowo przegrywał rywalizację m.in. z Marco Verrattim, Vitinhą, Carlosem Solerem czy Fabianem Ruizem. Kontrakt Sanchesa z mistrzami Francji wygasa w czerwcu 2027 roku. Wcześniej pomocnik grał m.in. w Swansea City, Benfice czy wspomnianym Bayernie Monachium.

Do tej pory Roma dokonała dwóch transferów przed rozpoczęciem nowego sezonu, obu bez kwoty odstępnego. Na Stadio Olimpico trafił Evan N'dicka z Eintrachtu Frankfurt oraz Houssem Aouar z Olympique Lyon.