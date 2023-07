Zalewski na wakacjach z partnerką i... zdobywcą Ligi Mistrzów. Imprezują i odpoczywają

Kompromitująca porażka reprezentacji Polski w meczu z Mołdawią (2:3) obiegła wszystkie media. Piłkarze zostali mocno skrytykowani za postawę w drugiej połowie, kiedy dali sobie wbić trzy gole i roztrwonić dwubramkową przewagę. - Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i pojedziemy na wakacje - powiedział po spotkaniu Jan Bednarek. Jedno się sprawdziło, ponieważ reprezentanci Polski tuż po zakończeniu starcia udali się na urlopy.

Nicola Zalewski przebywa na wakacjach. Towarzyszy mu jego partnerka i ... Phil Foden

Arkadiusz Milik poleciał do Stanów Zjednoczonych, Robert Lewandowski udał się do Turcji, natomiast Piotr Zieliński oraz Łukasz Skorupski zostali we Włoszech i wyjechali na Sardynię. Interesujące miejsce na wakacje wybrał Nicola Zalewski, który wspólnie z partnerką odwiedził grecką wyspę Mykonos.

Piłkarz AS Romy opublikował w piątek na Instagramie post, w którym zamieścił zdjęcia z wypoczynku. Niespodziewanie na jednym z nich pojawił się wyjątkowy gość. 21-latek miał okazję spotkać się i zrobić sobie wspólnie zdjęcie ze zwycięzcą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Philem Fodenem.

Zalewski mimo to, że przesiedział całe 90 minut na ławce rezerwowych w spotkaniu z Niemcami (0:0), wybiegł w podstawowym składzie w starciu z Mołdawią. Rozegrał w nim jednak mocno przeciętne 63 minuty, po których został zmieniony przez Jakuba Kamińskiego.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkania w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro we wrześniu. Najpierw 7 września zmierzy się z Wyspami Owczymi, a trzy dni później zagra z Albanią.