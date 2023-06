Media: Sensacyjny zwrot ws. gwiazdora. Zerwali negocjacje z Saudyjczykami

W ostatnim czasie w Arabii Saudyjskiej panuje prawdziwa moda na sprowadzanie wielkich europejskich gwiazd. Niedawno piłkarzem Al-Ittihad został Karim Benzema, a Al-Hilal miało apetyty na sprowadzenie Leo Messiego. Z kolei zimą do Al Nassr trafił Cristiano Ronaldo. Latem klubowym kolegą Portugalczyka miał zostać Marcelo Brozović. Nie wiadomo jednak, czy dojdzie to do skutku.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Inter Mediolan wstrzymuje transfer Brozovicia. Saudyjczycy obniżyli ofertę

Od kilku dni w mediach coraz głośniej mówi się o przejściu pomocnika Interu do Al Nassr. Klub z Arabii Saudyjskiej początkowo złożył ofertę wynoszącą 23 miliony euro za 30-letniego piłkarza, która została zaakceptowana przez Włochów. W piątek Brozović miał przejść już nawet testy medyczne i był dogadany z nowym pracodawcą.

Niespokojne dni we Francji. Mocny komentarz gwiazdy Realu. "Hipokryzja"

Nagle doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Jak informuje słynny dziennikarz Gianluca Di Marzio, Saudyjczycy obniżyli swoją ofertę do 15 milionów euro, co spotkało się z dezaprobatą w Interze. Włosi zablokowali transfer, a zniesmaczony całą sytuacją jest sam zawodnik, który miał już poprosić o odprawę za wcześniejsze odejście z klubu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Wydaje się więc, że jeśli działacze Al Nassr nie zmienią decyzji i nie powrócą do pierwotnej oferty, negocjacje zakończą się fiaskiem. Sytuację wciąż ma monitorować FC Barcelona, która jednak pogodziła się już z tym, że Brozović nie zagra w jej barwach.

Media: Waldemar Kita i jego syn na celowniku policji. Podejrzane działania

Chorwat trafił do Interu w 2015 roku. W jego barwach rozegrał 330 meczów, zdobył 31 bramek i zaliczył 43 asysty. Wywalczył też jedno mistrzostwo, dwa Puchary i dwa Superpuchary Włoch.