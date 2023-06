Zbudował potęgę Napoli. Teraz przechodzi do największego wroga. Ma pomóc w kryzysie

Napoli zdobyło mistrzostwo Włoch, choć przed sezonem nikt im nie dawał na to szans. Eksperci raczej typowali, że zespół Luciano Spallettiego może mieć problemy z awansem do Ligi Mistrzów. I trudno było się dziwić, bo latem 2022 roku odeszli: David Ospina (podstawowy bramkarz), Kalidou Koulibaly (lider defensywy), Fabian Ruiz (ważny pomocnik), Dries Mertens (najlepszy strzelec w historii klubu) oraz Lorenzo Insigne (kapitan).

Dyrektor sportowy Napoli, 51-letni Cristiano Giuntoli spisał się jednak na złoty medal. Ospinę godnie zastępuje dotychczas rezerwowy Alex Meret; w buty Senegalczyka błyskawicznie wszedł ściągnięty latem Kim Min-jae. Za Ruizem nikt specjalnie nie tęskni, bo świetnie spisywał się tercet pomocników: Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka i Piotr Zieliński. Mertens był ulubieńcem trybun, ale trudno za nim płakać, gdy życiową formę osiągnął Victor Osimhen, król strzelców ligi. O Insigne też już nikt nie pamięta, bo na lewej flance błyszczał Chwicza Kwaracchelia.

Juventus bierze Giuntoliego

Giuntoli pracuje od 2015 roku w Napoli. I choć miewał też gorsze okienka, to zeszłoroczne jest jego najbardziej imponującym wpisem w CV. Ale wszystko wskazuje, że już żadnego transferu do Napoli nie przeprowadzi. Tak przynajmniej twierdzi włoski oddział portalu Goal.com, który donosi, że Giuntoli rozwiązał kontakt z Napoli i teraz trafi do Juventusu.

Do Juventusu, który jest w potężnym kryzysie, bo zakończył sezon dopiero na 7. miejscu, więc w najlepszym razie - jeśli UEFA nie wykluczy go z europejskich pucharów - w przyszłym sezonie zagra tylko w Lidze Konferencji. A tam brakuje nie tylko prestiżu, ale przede wszystkim pieniędzy. A tych turyńczycy bardzo potrzebują.