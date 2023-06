Klamka zapadła! Fabrizio Romano potwierdza kolejny wielki transfer Saudyjczyków

Od pewnego czasu wiele mówiło się na temat odejścia Marcelo Brozovicia z Interu Mediolan. Pomocnikiem interesowała się FC Barcelona, ale chęć jego pozyskania wyrażało również Al-Nassr. Początkowo Chorwat odrzucał ofertę Saudyjczyków, co zwiększało szansę na transfer do stolicy Katalonii.

Marcelo Brozović przejdzie do Al-Nassr. Fabrizio Romano potwierdza

W czwartek w tej sprawie nastąpił przełom. Fabrizio Romano przekazał, że obie strony doszły już do porozumienia i Brozović przeniesie się do Al-Nassr. Saudyjczycy zapłacą za niego Interowi 23 miliiony euro, a Chorwat zarobi ogromne pieniądze. Dziennikarz podał, że pomocnik ma otrzymać aż 100 milionów euro za trzy lata gry. Włoch dodał również, że testy medyczne zawodnika odbędą się już w piątek.

Brozović w nowym klubie będzie grał wraz z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przeniósł się do Al-Nassr w styczniu tego roku. Z klubem ostatnio łączeni byli również włoscy trenerzy, ponieważ działacze poszukują nowego szkoleniowca, po tym jak w kwietniu rozstali się z Rudim Garcią. Media donoszą, że drużynę mogą objąć Luciano Spalletti lub Massimiliano Allegri. Pierwszy z nich odrzucił już jednak ofertę Saudyjczyków. Al-Nassr ubiegły sezon zakończyło na drugim miejscu w tabeli. Po mistrzostwo kraju sięgnęło Al-Ittihad.

Marcelo Brozović był piłkarzem Interu od 2016 roku. Wówczas przeniósł się do tego klubu z Dynama Zagrzeb za pięć milionów euro. Jego początki we włoskiej ekipie nie należały do udanych, ale z czasem stał się jej kluczowym elementem w środku pola. W ciągu siedmiu lat sięgnął z klubem po mistrzostwo Włoch oraz dwukrotnie po Puchar i Superpuchar Włoch. W minionym sezonie rozegrał 40 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. Z Interem awansował także do finału Ligi Mistrzów.

Brozović jest także reprezentantem Chorwacji. W drużynie narodowej pojawił się na boisku 87 razy. Z kadrą sięgnął po srebrny medal na mundialu w 2018 roku.