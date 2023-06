To już oficjalne. Juventus sprowadził syna legendy. Kolejny konkurent dla Milika

George Weah to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Liberyjski napastnik grał dla takich klubów jak PSG czy AC Milan, a w 1995 roku sięgnął po Złotą Piłkę. Od kilku lat ciekawą karierę robi jego syn, Timothy, który właśnie staje się klubowym kolegą i jednocześnie konkurentem Arkadiusza Milika.

Syn legendy w Juventusie. Milik musi walczyć o pozycję

Timothy Weah to 23-letni napastnik, który urodził się w Nowym Jorku i mimo narodowości ojca sam nie reprezentuje Liberii, a właśnie Stany Zjednoczone. Karierę zaczynał w akademii New York Red Bulls, lecz szybko trafił do Paris Saint-Germain, gdzie spędził łącznie pięć lat. Od 2019 roku występował natomiast w LOSC Lille, które kupiło go z paryskiej drużyny za 10 milionów euro.

Teraz Juventus potwierdził, że Weah dołączy do zespołu Massimiliano Allegriego. Turyński klub opublikował w mediach społecznościowych nagranie z lotniska, na którym widzimy, jak powitany został zawodnik. Zostały mu do zaliczenia tylko testy medyczne i podpisanie kontraktu.

Timothy Weah w Turynie widziany będzie raczej jako zastępstwo Angela Di Marii na skrzydle, choć reprezentant Stanów Zjednoczonych może też grać jako "dziewiątka". Jest to alarmujące dla Arkadiusza Milika, który teraz o miejsce w składzie będzie musiał rywalizować nie tylko z Dusanem Vlahoviciem, ale także z reprezentantem USA. Juventus poszerza swoją kadrę na najbliższe rozgrywki, w których będzie rywalizował w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Turyńczycy zakwalifikowaliby się do Ligi Mistrzów, jednak w tym sezonie odjęte zostało im aż 10 ligowych punktów za nieprawidłowości finansowe i spadli w tabeli.

W ubiegłym sezonie Weah w koszulce Lille w rozgrywkach Ligue 1 wystąpił 29 razy. Zanotował dwie asysty i nie zdobył ani jednej bramki. Dla Stanów Zjednoczonych rozegrał natomiast 31 spotkań, w których strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Ze swoją drużyną narodową zagrał ostatnio na mistrzostwach świata w Katarze, gdzie wystąpił we wszystkich meczach Amerykanów, którzy odpadli po fazie grupowej.