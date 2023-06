Wakacje jak z bajki. Zieliński spędza urlop jak król. Nie musiał lecieć daleko

Za Piotrem Zielińskim niezwykle udany sezon na boiskach Serie A. Pomocnik wraz z Napoli sięgnął po pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. Ostatni raz klub z Neapolu świętował scudetto w 1990 roku, kiedy to gwiazdą drużyny był Diego Maradona. Teraz spory wpływ na wielki sukces neapolitańczyków miała postawa polskiego pomocnika.

Sielskie wakacje Piotra Zielińskiego. Towarzyszą mu najbliżsi

Po zakończeniu sezonu ligowego Zieliński wziął jeszcze udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski i wystąpił w spotkaniach z Niemcami oraz Mołdawią. Tego drugiego nie będzie mógł zaliczyć do udanych - po jego stracie padła bramka na 1:2 i rywale zaczęli odrabiać straty. - To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie - przyznał po zakończeniu spotkania.

Po spotkaniu z Mołdawią Zieliński wrócił do Włoch, gdzie spędza czas z najbliższymi. Razem z żoną Laurą najpierw świętowali jej urodziny, a później wraz z dwuletnim synkiem Maksymilianem wylecieli na urlop. Jak się okazuje, nie postawili oni jednak na egzotyczne rejony. Wolne chwile spędzają aktualnie na Sardynii, którą dzieli z Neapolem około godzinny lot samolotem. To dość nietypowe rejony, jak na piłkarzy. Większość wybiera zazwyczaj na urlop Grecję, Hiszpanię czy ciepłe kraje.

Zielińscy zatrzymują się w miejscowości Porto Cervo, gdzie panują ponad 30-stopniowe upały. Żona piłkarza chętnie dzieli się zdjęciami z wakacji w mediach społecznościowych. Para sporo czasu spędza na plaży oraz w restauracjach.

Piotr Zieliński niebawem rozpocznie przygotowania do nowego sezonu Serie A. Już nie pod okiem Luciano Spallettiego. Nowym szkoleniowcem Napoli został Rudi Garcia.