Zasuwa, by nie być rozczarowaniem wszech czasów. Tylko co to da? Klub może tego nie unieść

Cofnijmy się do lata 2012 roku, gdy wygasła umowa Paula Pogby z Manchesterem United, z czego skorzystał Juventus. Francuz niemal od razu stał się kluczowym zawodnikiem turyńczyków. W cztery lata zdobył cztery mistrzostwa Włoch i trzy puchary kraju. No i zapracował sobie na miano najdroższego piłkarza świata, gdy w 2016 r. United odkupił Pogbę za ponad 105 milionów euro. To był transferowy majstersztyk Juventusu.

Jednak powrót na Old Trafford okazał się klapą. Francuz, co prawda wygrał Ligę Europy i bywał liderem zespołu, ale oczekiwania były znacznie większe, więc nikt po nim nie płakał, gdy rok temu wrócił do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Nie dało się na nim oprzeć drużyny, bo notorycznie prześladowały go kontuzje. Poza tym mistrz świata z 2018 roku nie ma odpowiednich cech charakteru, by zostać prawdziwym liderem.

Ale wśród kibiców Juve i tak zapanowała ekscytacja związana z jego powrotem. Nie dość, że Włochów - z reguły - mało interesuje, co się dzieje poza Półwyspem Apenińskim, to w dodatku uwielbiają żyć przeszłością i gloryfikować starych mistrzów. A przecież Pogba w Turynie był absolutnie czarujący.

Sezon 2022/23 okazał się tragiczny w jego wykonaniu. Spędził na murawie 161 minut w 10 meczach. Na domiar złego Juventus grał słabiutko i zajął dopiero 7. miejsce w Serie A. Ale możliwe, że nie zagra w Lidze Konferencji, bo UEFA może go jeszcze ukarać za - upraszczając - kreatywną księgowość.

Pogba odejdzie?

"Sezon 2023-24 Paula Pogby już się rozpoczął. Codziennie publikuje zdjęcia z Miami, gdzie bladym świtem idzie na pierwszy trening, a oprócz tego siłownia i basen. Wszystko po to, by spróbować wypaść jak najlepiej 2 lipca, kiedy na 8 dni przed zgrupowanie wróci do Turynu. Celem jest nadrobienie straconego czasu i pozostawienie fizycznych problemów i krytyki na dobre" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

Różowy dziennik zauważa, że jego roczne zarobki, czyli osiem milionów euro netto, mogą być kłopotem dla Juve.

"Jest jeszcze jeden problem: jego pensja. W końcu Juventus szuka oszczędności na każdym kroku. Z tego powodu, jeśli pojawią się za niego oferty, Juventus ich wysłucha. Zresztą w Turynie nikt nie jest nie na sprzedaż. Chociaż Pogba już dał do zrozumienia, że jego zamiarem jest gra w Juve, to nigdy nie mów nigdy w piłce nożnej. Okienko transferowe jest długie" - czytamy.

