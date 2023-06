Grabara na celowniku finalisty europejskich pucharów. Padła kwota

24-letni Kamil Grabara rozpoczynał karierę w szkółce Ruchu Chorzów, skąd wypatrzyli go skauci Liverpoolu. W zespole "The Reds" nie potrafił się jednak przebić, więc swoją renomę musiał budować w mniejszych klubach. W duńskim Aarhus GF oraz w angielskim Huddersfield. Od lata 2021 jest bramkarzem FC Kopenhagi, z którą zdobył dwa mistrzostwa Danii. Z dobrej strony pokazał się też w Lidze Mistrzów (m.in. w remisowym meczu z Manchesterem City, gdy obronił karnego Erlinga Haalanda).

- Jeśli Kopenhaga będzie kiedyś chciała mnie spieniężyć, to w porządku. Piłkarze są w pewnym sensie produktami, a ten klub zarabia na kupowaniu i późniejszym sprzedawaniu graczy za jeszcze większe sumy. Mnie też to czeka. Chcę zagrać w jednej z najlepszych lig świata. Nie jestem ślepy. Jeśli mając 25 czy 26 lat nie jesteś wystarczający dobry, by tam grać, to już nigdy nie będziesz - mówił kilka miesięcy temu Grabara.

I wygląda na to, że już teraz zmieni klub. Mateusz Borek z "Kanału Sportowego" mówił o kwocie 10 milionów euro, a teraz poznaliśmy kolejne szczegóły. Gianluca Di Marzio, król newsów transferowych, poinformował, że Fiorentina rozważa transfer Grabary.

W minionym sezonie Fiorentina była ósmą siłą Serie A. Pokazała się z dobrej strony w Lidze Konferencji UEFA, gdzie przegrała dopiero z West Hamem United w finale. Podstawowym bramkarzem Violi jest Pietro Terracciano. Ale 33-latek wyceniany na dwa miliony euro jest mocno przeciętnym bramkarzem. Polak nie powinien mieć kłopotów, by go wygryźć ze składu.

Kilka dni temu plotkowano także o zainteresowaniu ze strony Interu, ale wpierw Mediolan musiałby opuścić Andre Onana, bohater poprzedniego sezonu.