Ikona Juventusu odchodzi. To już koniec. Kłopoty Zalewskiego?

Po ośmiu sezonach spędzonych w Turynie kończy się przygoda Juana Cuadrado z Juventusem. Kontrakt 35-letniego Kolumbijczyka wygasa 30 czerwca i już wiadomo, że nie zostanie przedłużony. Juventus zakończył sezon dopiero na 7. miejscu, bo miał 10 ujemnych punktów za - upraszczając - kreatywną księgowość. Ale możliwe, że UEFA nie pozwoli na grę w Lidze Konferencji, więc tym bardziej działacze Juve muszą liczyć każdego eurocenta. I przede wszystkim dlatego Cuadrado odejdzie.

W minionym sezonie Kolumbijczyk często irytował, ale patrząc z szerszej perspektywy: był jednym z najważniejszych piłkarzy ostatniej dekady, a w latach 2019-21 był absolutnie kluczowym graczem. Z Juventusem zdobył 11 trofeów, w tym 5 mistrzostw. W biało-czarnej koszulce wystąpił 314 razy, co sprawia, że z obcokrajowców tylko Pavel Nedved (327) i David Trézéguet (320) rozegrali więcej meczów.

W nowym sezonie zastąpić ma go Timothy Weah, syn legendarnego George'a, którego Lille sprzedało za ok. 12 milionów euro.

Kłopoty Zalewskiego?

A jaka przyszłość czeka Cuadrado? Nie można wykluczyć kierunku saudyjskiego, bo w ostatnim czasie szejkowie przeprowadzają ogromną ofensywę transferową. Plotkowano też o Turcji, gdzie Fenerbahce może zaoferować Kolumbijczykowi ogromne pieniądze.

Jeśli jednak to nie wysokość pensji będzie najważniejsza, to Cuadrado może zostać w Serie A. Już od wielu tygodni plotkuje się, że interesuje się nim Roma. To niezwykle uniwersalny piłkarz, który bez problemowo może wystąpić na prawej obronie, prawym wahadle czy jako ofensywny skrzydłowy. A że Roma często gra w systemie z wahadłowymi, to Cuadrado idealnie by pasował. Na prawej flance rywalizowałby o miejsce z Nicolą Zalewskim.

"Jego nazwisko często było słychać w Trigorii [gdzie Roma ma ośrodek treningowy]. A biorąc pod uwagę jego zdolność do pełnienia różnych ról, mógłby rozwiązać wiele problemów na szachownicy Jose Mourinho" - pisał o nim dziennik "Il Romanista".