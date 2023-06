Reprezentant Polski może trafić do Serie A

Przyszłość 29-letniego Tomasza Kędziory w nowym sezonie wciąż jest nieznana. Prawy obrońca w ostatnim sezonie nieźle spisywał się w barwach greckiego PAOK-u Saloniki. Polak trafił tam pod koniec stycznia tego roku na zasadzie wypożyczenia. W dziesięciu meczach zdobył jedną bramkę. 30 czerwca tego roku umowa z czwartym zespołem minionego sezonu ligi greckiej wygasa, więc Tomasz Kędziora przynajmniej na jakiś czas będzie musiał wrócić na Ukrainę - do Dynama Kijów, z którego był wypożyczony.

Tomasz Kędziora może opuścić Ukrainę i zagrać w Serie A

Tomasz Kędziora raczej na Ukrainie jednak nie zostanie, choć ma ważną umowę do czerwca przyszłego roku. Jeżeli zawodnik nadal nie będzie chciał występować w ogarniętym wojną kraju, będzie musiał dogadać się w sprawie kolejnego wypożyczenia lub ewentualnie transferu - pisał Sport.pl. Możliwe, że reprezentant Polski trafi do Frosinone Calcio, beniaminka Serie A.

- Reprezentant Polski, Tomasz Kędziora, może trafić do Frosinone Calcio. Beniaminek Serie A zabiega o obrońcę Dynama Kijów, który ostatnią rundę spędził na wypożyczeniu do PAOK-u Saloniki - napisał na Twitterze Janekx89, znany z bardzo dobrych informacji transferowych.

Tomasz Kędziora ostatnio po półtorarocznej przerwie wrócił do gry w reprezentacji Polski. Wystąpił 90 minut w towarzyskim meczu z Niemcami (Biało-Czerwoni wygrali 1:0). Ostatni raz okazję do gry z orzełkiem na piersi miał w listopadzie 2021 r. przeciwko Węgrom w eliminacjach do mistrzostw świata.

Frosinone Calcio w ubiegłym sezonie zajęło pierwsze miejsce w Serie B. W drużynie tej gra Polak Przemysław Szymiński. Wystąpił on w 16 spotkaniach i zdobył gola.