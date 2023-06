Gwiazdor oparł się saudyjskim milionom. Puścił oko do Barcelony

Od kilku dni nie ustają spekulacje na temat odejścia Marcelo Brozovicia z Interu Mediolan. Chciałyby go pozyskać FC Barcelona i Al-Nassr, jeszcze niedawno wydawało się, że trafi do drugiego z wymienionych klubów. Dosyć niespodziewanie sytuacja uległa zmianie.

Marcelo Brozović twardo negocjuje z Al-Nassr. Szansa dla FC Barcelony?

W Arabii Saudyjskiej pomocnik miał otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 20 milionów euro rocznie. Okazuje się, że nie jest do dla niego satysfakcjonująca kwota. Według informacji "La Gazzetty dello Sport" żąda nawet 30 mln euro, ale być może nie chodzi mu wyłącznie o podbicie stawki. "Jest to czysto strategiczny ruch, ponieważ gracz wolałby pozostać w Europie" - czytamy.

Zdaniem włoskiego dziennika odejście Brozovicia z Interu tego lata jest bardzo prawdopodobne. Można zakładać, że poprzez takie działania piłkarz chce dać szansę Barcelonie, która jest dla niego "atrakcyjnym" kierunkiem. Rzecz w tym, że Katalończycy nie prowadzą zaawansowanych rozmów z Interem, nie wiadomo też, czy byliby w stanie spełnić jego oczekiwania finansowe - Al-Nassr było gotowe zapłacić za transfer 23 mln euro.

FC Barcelona szykuje ofertę za Marcelo Brozovicia

Według informacji podanych przez kataloński "Sport" Barcelona jest skłonna zaoferować za Chorwata około 15 milionów euro oraz któregoś z drugoplanowych graczy. Wcześniej spekulowało się, że może to być Franck Kessie. Pytanie, czy Inter się na to zgodzi, gdyż w miejsce Brozovicia chciałby pozyskać Davide Frattesiego z Sassuolo i potrzebuje na to pieniędzy.

Marcelo Brozović jest piłkarzem Interu Mediolan od stycznia 2015 roku. W jego barwach rozegrał 330 meczów, strzelił 31 goli i zanotował 43 asysty. Zdobył jedno mistrzostwo, dwa Puchary i dwa Superpuchary Włoch.