Media: Legenda futbolu na ratunek klubowi Polaka

Andrea Pirlo w 2018 roku zakończył karierę piłkarską w barwach New York City. Dwa lata później został szkoleniowcem zespołu U-23 Juventusu, a już w sierpniu tego samego roku przejął pierwszy zespół turyńczyków. Wygrał Puchar i Superpuchar Włoch, ale po słabych wynikach w lidze zwolniono go po zaledwie 52 meczach w maju 2021 roku. Od czerwca 2022 roku do maja 2023 roku prowadził tureckie Karagumruk, zdobywając 1,29 punktu na mecz w 34 starciach. Teraz powróci do Włoch.

Andrea Pirlo nowym trenerem Sampdorii. Plan ma jasny - awans

Gianluca di Marzio poinformował, że po trzech spotkaniach prezes Sampdorii Andrea Radrizzani zdecydował o wyborze szkoleniowca. Nowym trenerem ekipy z Genui będzie właśnie Andrea Pirlo. Włoch w najbliższych godzinach podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Legenda włoskie piłki będzie pracowała więc na poziomie Serie B, do której Sampdoria spadła w fatalnym stylu. Drużyna z Genui zajęła ostatnie miejsce w elicie, gromadząc tylko 19 punktów przez cały sezon. Zmagała się również z problemami finansowymi i groziło jej nawet niewystąpienie na drugim poziomie rozgrywkowym z powodu zaległości wobec piłkarzy. Na szczęście Andrea Radrizzani i Matteo Manfredi odkupili klub od Massimo Ferrero i spłacili długi.

Włosi piszą o karach dla Juventusu. Dramat. Grozi im wykluczenie

Nowi właściciele Sampdorii mają skonkretyzowany plan na nadchodzący sezon - powrót do Serie A. Prawdopodobnie drużynę czeka spora przebudowa i wzmocnienia składu. To właśnie Andrea Pirlo ma zadbać o wystarczającą do awansu siłę zespołu. Ponadto długa umowa oznacza, że władze klubu wierzą w 44-latka.

Zwrot ws. przyszłości Krzysztofa Piątka. W grę wchodzi już kolejny klub

W Genui Andrea Pirlo spotka się z Bartoszem Bereszyńskim. Obrońca wrócił z wypożyczenia do Napoli, gdzie wygrał mistrzostwo Włoch i ma obowiązujący do czerwca 2025 roku kontrakt z Sampdorią. Niewykluczone jednak, że 30-latek znajdzie sobie nowy klub, dzięki renomie, jaką zbudował we Włoszech przez ostatnie sześć lat.