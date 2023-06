Rewolucja w Spezii. Mogą odejść nawet wszyscy Polacy. Cała piątka

Bramkarz Bartłomiej Drągowski, obrońcy: Arkadiusz Reca, Przemysław Wiśniewski, Jakub Kiwior oraz pomocnik Szymon Żurkowski - wszyscy ci polscy piłkarze grali w poprzednim sezonie w drużynie Spezia Calcio. Zespół ten przegrał baraże z Hellas Werona i spadł do Serie B.

Wszyscy Polacy mogę odejść ze Spezii

Drużynę po spadku z Serie A czeka kadrowa rewolucja. Wiadomo już, że zmniejszy się liczba Polaków grająca w tej drużynie. Już zimą tego roku zespół opuścił Jakub Kiwior i przeniósł się do Arsenalu. Teraz zdaniem włoskich mediów możliwe jest, że odejdą nawet wszyscy pozostali Polacy: Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewki, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski. Pewniakiem do opuszczenia Spezii jest Drągowski. Bramkarz ten jest na liście życzeń klubów z Premier League (Bournemouth i Nottingham Forest oraz tegoroczny spadkowicz Southampton), Bundesligi oraz włoskiego US Lecce. Zawodnik reprezentacji Polski w ubiegłym sezonie zagrał w 35 meczach, wpuścił 57 goli i miał siedem czystych kont.

Według informacji calciospezia.it, prezesi Spezii nie widzą już w klubie Arkadiusza Recy, który ubiegły sezon zakończył z 32 rozegranymi meczami (gol i trzy asysty). Jemu również przyglądają się skauci US Lecce i Torino. W Spezii nie zostanie też raczej Szymon Żurkowski (15 meczów i gol w sezonie 2022/2023), któremu kończy się wypożyczenie z Fiorentiny, ale klub ma obowiązek jego wykupu. "Corriere dello Sport" pisze, że zawodnik i tak nie zostanie w Spezii i może trafić do Bologny.

Nowy sezon w Serie B rozpocznie się 18 sierpnia.