Media mają sensację. Klub Szczęsnego i Milka chce się dobrowolnie poddać karze UEFA

Juventus zakończył sezon 2022/2023 dopiero na siódmym miejscu w Serie A. To efekt kary, jaką klub otrzymał w związku z wykrytymi przestępstwami finansowymi. Klub miał m.in. zawyżać wartość opłat transferowych i przekazywać należytym organom nieprawdziwe informacje na temat pensji piłkarzy. Początkowo Juventus ukarano odjęciem 15 punktów, ale finalnie zmniejszono tę liczbę do 10 punktów.

Juventus chce dobrowolnie wycofać się z gry w Lidze Konferencji Europy

Turyńczycy skończyli rozgrywki z 62 punktami. Gdyby nie kara, znaleźliby się w czołowej czwórce ligi i mogliby szykować się do startu w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na pocieszenie pozostały im występy w Lidze Konferencji Europy. Jak jednak donoszą włoskie media, klub Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego może nie wystąpić w tych rozgrywkach.

"Tuttosport" podaje, że Juventus negocjuje z UEFA wycofanie się z LKE. Dlaczego Włosi zdecydowali się na taki krok? Krótko mówiąc, chcą uniknąć poważniejszych kar. Odrębne śledztwo UEFA ws. przestępstw Juventusu może bowiem skutkować dodatkowym zawieszeniem na grę w europejskich pucharach. Oczywiście wiązałoby się to z ogromnymi stratami dla klubu, zwłaszcza jeśli chodziłoby o wykluczenie z Ligi Mistrzów.

Dlatego też nowe władze Juventusu robią wszystko, by udobruchać UEFA i odciąć się od Andrei Agnellego, byłego prezydenta klubu, którego działania wpakowały "Starą Damę" w kłopoty i znacznie pogorszyły relację z europejską federacją. Nowi zarządzający Juventusem wycofali się już z pomysłu utworzenia Superligi wspólnie z Realem Madryt i FC Barceloną, a teraz chcą dobrowolnie wycofać się z gry w pucharach, by poprawić relację z UEFA i uniknąć kolejnych kar.

Jeśli Juventus faktycznie wycofa się z gry w Lidze Konferencji Europy, możliwe, że jego miejsce zajmie finalista tych rozgrywek z poprzedniego sezonu. Mowa o Fiorentinie, która zajęła w Serie A ósme miejsce i nie zakwalifikowała się do pucharów. Możliwe jednak także, że włosi stracą po prostu reprezentanta w tych rozgrywkach. Na decyzję należy poczekać.

Banicja błogosławieństwem dla Juventusu?

Możliwe, że w Turynie przeanalizowali, że będzie to najlepsze wyjście. Roczną banicję z LKE da się przeżyć. Byłoby znacznie gorzej, gdyby UEFA zdecydowała się nałożyć na klub dłuższy zakaz i tym samym postawiła blokadę do gry w znacznie bardziej dochodowej Lidze Mistrzów. Kilka miesięcy "odpoczynku" od dodatkowych spotkań może też pozwolić Massimiliano Allegriemu odbudować drużynę i ponownie włączyć się do gry o najwyższe lokaty Serie A.