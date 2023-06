Kibice Milanu załamani. Szejkowie wykupują największą gwiazdą

Sandro Tonali to wychowanek Brescii, ale jego marzeniem zawsze była gra w Milanie. Choć trzy lata temu mocno kusił go Inter, to ostatecznie podpisał kontrakt z drużyną Rossonerich. A włoskie media opublikowały wówczas list sprzed lat, w którym jedenastoletni Sandro zwracał się do Świętej Łucji [we włoskiej tradycji dzieci piszą w grudniu listy, w których proszą o prezenty i dzielą się swoimi marzeniami].

- Moim marzeniem jest dostać kompletny strój Milanu (czyli koszulkę, spodenki i getry). Wspaniale byłoby także otrzymać Play Station 3 z grą FIFA 11, oraz ładowarkę do PSP. Chciałbym także, aby mój wujek, który bardzo nam pomaga, otrzymał koszulkę Interu, bo to byłby wspaniały prezent dla niego. 11-letni Tonali pyta się także świętej Łucji, czy zostanie w przyszłości zawodowym piłkarzem?

Początkowo Tonali nie zachwycał, ale w sezonie 2021/22 był już kluczowym piłkarzem Milanu, który sięgnął po mistrzostwo Włoch. Kibice go podziwiali, bo na murawie przypominał hybrydę Gennaro Gattuso i Andrei Pirlo. Zresztą, do tego drugiego jest bardzo podobny. W minionym sezonie środkowy pomocnik wystąpił 34 razy, strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst w Serie A. Trzy asysty miał także w Lidze Mistrzów, gdzie Milan dotarł do półfinału.

I choć wielokrotnie powtarzał, że chce w Milanie zakończyć karierę, to lada moment ma podpisać kontrakt z Newcastle. Brytyjski klub zasilany petrodolarami Saudyjczyków ma zapłacić około 80 milionów euro za reprezentanta Włoch. Mało tego! Tonali ma zarabiać rocznie około 10 milionów euro netto, czyli ponad dwa razy lepiej niż na San Siro. I podpisać aż sześcioletni kontrakt.

Newcastle, tak jak Milan, w nowym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Jego odejście, to kolejny cios w kibiców Milanu, którzy ledwie kilka tygodni temu musieli rozstać się z legendarnym Paolo Maldinim, który był jednym z dyrektorów.