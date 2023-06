Tak Arkadiusz Milik zareagował na transfer do Juventusu. Wzruszający wpis

Hitowy transfer Arkadiusza Milika do Juventusu wczoraj stał się faktem. Reprezentant Polski związał się z przedstawicielem Seria A kontraktem do 2026 roku i z tego powodu postanowił podzielić się z kibicami emocjonalnym wpisem na Instagramie. Pokazał też zdjęcie z dzieciństwa. To musiało być przeznaczenie.

4 Massimo Paolone/LaPresse via AP / Instagram Arkadiusza Milika Otwórz galerię Na Gazeta.pl