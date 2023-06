Dogadali się! Milik już wie, gdzie zagra. Tyle za niego zapłacą

Arkadiusz Milik poprzedni sezon rozegrał na wypożyczeniu z Olympique Marsylia do Juventusu. Na boiskach Serie A polski napastnik zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę. Od dłuższego czasu wszystko wskazywało na to, że 29-latek nie będzie musiał wracać do klubu z Marsylii i zostanie wykupiony przez drużynę z Turynu. Teraz jest to już pewne.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Piątkowska będzie walczyła z mężczyzną. "Pora się do tego przyzwyczajać"

Wszystko jasne. Milik oficjalnie nowym zawodnikiem Juventusu

Kilka dni temu Gianluca Di Marzio poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że Juventus zdecydował się wykupić Milika za siedem milionów euro. Taką cenę wykupu turyńczycy ustalili przed sezonem z francuskim klubem.

Teraz włoski dziennikarz przekazał najnowsze informacje w sprawie transferu Polaka. Milik ma zostać wykupiony za 6 mln euro plus 1 mln w bonusach. Jego transfer ma zostać oficjalnie ogłoszony już jutro. - Ogłoszenie pojawi się w środę 21 czerwca, ale ostateczne szczegóły negocjacji zostały ustalone już jakiś czas temu - czytamy na stronie internetowej Di Marzio.

Początki Milika w Juventusie były bardzo obiecujące, a jego dobra dyspozycja pozwalała mu wygrywać rywalizację na pozycji z Dusanem Vlahoviciem. Choć po mundialu w Katarze musiał on leczyć kontuzję, przez co jego akcje w zespole nieco spadły, trener Massimiliano Allegri był z niego bardzo zadowolony. Włoski szkoleniowiec sam włączył się też w rozmowy na temat wykupienia Polaka. - Allegri, który zawsze doceniał styl gry Milika, może liczyć na pierwszy transfer w tej letniej sesji - podsumował Di Marzio.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Hajto kontra Szczęsny. "Nie podoba mi się"

Arkadiusz Milik w poprzednim sezonie wystąpił łącznie w 41 spotkaniach w barwach Juventusu, w których strzelił 9 bramek. Zespół z Turynu zakończył sezon siódmej lokacie.