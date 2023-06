Szczęsny zabrał głos ws. przyszłości w Juventusie. Nie pozostawił żadnych złudzeń

Juventus po licznych perypetiach zakończył rozgrywki Serie A na siódmym miejscu, co oznacza, że w przyszłym sezonie zagra co najwyżej w Lidze Konferencji Europy. Media spekulowały, że tak rozczarowujący wynik może skłonić kilku piłkarzy do odejścia z drużyny. Zmianę otoczenia rzekomo rozważał też Wojciech Szczęsny, którego pensja znacząco obciąża budżet włoskiego zespołu.

Jednoznaczne stanowisko Szczęsnego ws. przyszłości. "W innej koszulce mnie nikt nie zobaczy"

Teraz głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Szczęsny przyznał na konferencji prasowej przed meczem reprezentacji Polski z Mołdawią, że nie zamierza opuszczać Turynu. Potwierdził, że jest gotowy wypełnić umowę w całości.

- Sytuacja Juventusu absolutnie nie ma wpływu na jakiekolwiek moje decyzje. Mam kontrakt do 2025 roku i do tego czasu na pewno w innej koszulce mnie nikt nie zobaczy - zadeklarował Szczęsny.

Tak jednoznaczne stanowisko Polaka to zła informacja dla zagranicznych klubów, które interesowały się jego usługami. Mowa m.in. o Chelsea, która miała rzekomo monitorować sytuację 33-latka. Kusiła go też Arabia Saudyjska, która przypuszcza kolejną ofensywę na rynku transferowym. Zimą sprowadziła Cristiano Ronaldo, a kilka tygodni temu Karima Benzemę. Na przejście na Bliski Wschód miał też zdecydować się N'golo Kante.

Szczęsny trafił do Juventusu w lipcu 2017 roku. W barwach włoskiego klubu zaliczył 217 meczów - w 88 zachował czyste konto. Razem z drużyną wywalczył m.in. trzy mistrzostwa kraju.

Szczęsny zaliczył kapitalny występ z Niemcami. Kibice liczą na powtórkę w meczu z Mołdawią

Choć Szczęsny zakończył już sezon ligowy, to nie może udać się na zasłużony odpoczynek. Bramkarz przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która we wtorek 20 czerwca zmierzy się z Mołdawią w ramach eliminacji do Euro 2024. Najprawdopodobniej Szczęsny pojawi się w bramce już od pierwszych minut. Jest to o tyle prawdopodobne, że w piątkowym sparingu z Niemcami pokazał się ze znakomitej strony i uratował drugie w historii zwycięstwo drużyny (1:0) przeciwko zachodnim sąsiadom. W sumie portal SofaScore doliczył się aż dziewięciu skutecznych parad.

Mecz Polska - Mołdawia rozpocznie się o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.