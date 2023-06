Media: Mourinho chce sprowadzić gwiazdę PSG. Już do niego dzwonił

Choć PSG wygrało mistrzostwo Francji, to nikt w Paryżu nie mówi o udanym sezonie. I trudno się dziwić, skoro 1/8 finału Ligi Mistrzów - po raz piąty raz w ostatnich siedmiu sezonach! - okazała się granicą nie do przejścia. Na domiar złego z Paryża odeszli Leo Messi, który wybrał Miami Inter, oraz Sergio Ramos, a niepewny jest też los Neymara i Kyliana Mbappe. Być może do dużych zmian dojdzie także w drugiej linii, bo Marco Verrattiego kusi Roma.

Włoch ma 30 lat, ale nigdy nie grał w Serie A. Do PSG trafił w 2012 r. bezpośrednio z Pescary, która występowała wtedy w drugiej lidze. Od tamtej pory Verratti rozegrał ponad 400 spotkań w PSG, zdobył m.in. dziewięć mistrzostw Francji, sześć pucharów kraju i mistrzostwo Europy z kadrą.

Trudny moment paryżan próbuje wykorzystać Jose Mourinho, który - zdaniem "Corriere della Sera" - miał osobiście namawiać Verrattiego, by opuścił PSG i przeprowadził się do Rzymu. Włoski dziennik dodaje, że problemem mogą być kwestie finansowe, bo pomocnik w Paryżu zarabia krocie. Ale w artykule czytamy, że oba kluby mają dobre relacje, czego przykładem było ostatnie wypożyczenie do Romy Georginio Wijnalduma, więc Roma liczy, że i Verrattiego uda się wypożyczyć.

Roma szuka pieniędzy

Na razie Roma musi się jednak skupić na tym, by zarobić pieniądze, przez co plotkuje się o ewentualnej sprzedaży Nicoli Zalewskiego do klubów z Premier League.

AS Roma w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Europy. Mogła awansować do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie przegrała finał LE z Sevillą po serii rzutów karnych.