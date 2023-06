Wiemy, co z hitowym transferem Zalewskiego. Otoczenie piłkarza komentuje dla Sport.pl

Nicola Zalewski zakończył swój drugi sezon w barwach Romy. Po nim można powiedzieć z dużym przekonaniem, że był podstawowym zawodnikiem w zespole Jose Mourinho. Polak zagrał łącznie w 47 meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Jego forma była jednak sinusoidalna, co odbijało się m.in. na ocenach włoskich mediów. - Jego poziom w porównaniu do zeszłego roku spadł. Wydaje się mniej zdecydowany w fazie ofensywnej i ma więcej problemów, jeśli chodzi o obronę - komentował Filippo Biafora, dziennikarz "Il Tempo" w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Pojawiało się też sporo pochwał, m.in. od Simone Perrotty, byłego piłkarza Romy i mistrza świata z reprezentacją Włoch z 2006 roku. - Na początku wystawianie Nicoli, trochę z przymusu, jako wahadłowego mogło zaskakiwać, ale dzięki temu zawodnik znacznie poprawił grę w defensywie. Teraz jest znacznie lepszym zawodnikiem niż dwa lata temu. Dobrze czuje się także rozgrywając piłkę z liderami Romy. Widać, że mają do niego zaufanie - mówił Perrotta dla "Super Expressu".

Zalewski cieszy się sporym zainteresowaniem. I to już od dawna

W miarę regularnie wracają plotki o ewentualnym rozstaniu Nicoli Zalewskiego z Romą. W marcu tego roku "La Gazzetta dello Sport" podawała informację o zainteresowaniu Polakiem ze strony Fulham, Leicester City i Borussii Dortmund. Jeszcze wcześniej pojawiały się plotki o Paris Saint-Germain czy AS Monaco - ten pierwszy klub chciał włączyć Zalewskiego w transakcję z wypożyczeniem Georginio Wijnalduma. W pewnym momencie za nim wstawił się nawet Jose Mourinho i dał do zrozumienia, że nie chce odejścia Polaka.

W czwartek 15 czerwca dziennik "La Repubblica" pisał o możliwej sprzedaży Zalewskiego za 20 mln euro. Roma musi zainkasować 30 mln euro do końca czerwca, by wykazać zyski kapitałowe w raporcie finansowym za najbliższy okres rozliczeniowy. Do tej pory głównym kandydatem do sprzedaży był Roger Ibanez, mniej więcej za 30 mln euro do Tottenhamu. W tym celu do Londynu przyleciał Tiago Pinto, dyrektor generalny Romy. "La Repubblica" uważa, że w stolicy Anglii z chętnymi rozmawia też agent Zalewskiego. W gronie zainteresowanych wymieniano West Ham United, Bournemouth oraz Nottingham Forest.

Zalewski odchodzi? Jasny komunikat z otoczenia zawodnika

Czy faktycznie transfer Zalewskiego jest możliwy, a nawet bliski realizacji? Sport.pl zweryfikował informację u źródła, a z otoczenia reprezentanta Polski usłyszeliśmy, że na razie nie ma tematu transferu do Premier League. Zalewski ma pozostać w Romie na kolejne sezony i być do dyspozycji Jose Mourinho.

Nieco inaczej tę sprawę przedstawia Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe". Jego zdaniem Zalewski mógłby odejść do Anglii, jest to prawdopodobne, ale nie przesądzone. Było też podkreślone, że kadrowicz nie weźmie pierwszej lepszej oferty. A jak wygląda sytuacja z jego kontraktem? Choćby na Transfermarkt możemy przeczytać, że umowa Zalewskiego wygasa w czerwcu 2025 roku.

Jeszcze we wrześniu zeszłego roku pojawiły się doniesienia, że Zalewski jest blisko przedłużenia współpracy o dodatkowe dwa sezony, czyli do czerwca 2027 roku. Parafowanie nowej umowy oznaczało też wzrost wynagrodzenia - na obecnym kontrakcie inkasuje 500 tys. euro rocznie. Biały dym był spodziewany w okolicach mistrzostw świata w Katarze. Z naszych informacji wynika, że nowy kontrakt nie został podpisany, więc Zalewski ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku. Wkrótce można się jednak spodziewać jego przedłużenia. Kiedy konkretnie? Nie wiadomo.