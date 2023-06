Mourinho dostał bajeczną ofertę. Pojechał na spotkanie i szybko podjął decyzję

Jose Mourinho zostaje w Rzymie. Kibice AS Romy mogą być spokojni o przyszłość swojego szkoleniowca. Nie skusiła go nawet bajeczna oferta z Arabii Saudyjskiej. 60-latek przyznał, że w stolicy Włoch czuje się bezpiecznie, a poza tym cały czas ma coś do udowodnienia.

Jose Mourinho nie dla arabskiego giganta. Petrodolary to nie wszystko

Według Sky Sports portugalski trener w środę rano zjawił się w Londynie. Zawitał do hotelu Chelsea Harbour nad brzegiem Tamizy, by spotkać z Mahmoudem al-Khatibem, przedstawicielem saudyjskiego klubu Al-Ahli Dżudda. Ten miał mu zaproponować niezwykle wysoki kontrakt, ale Mourinho pozostał nieugięty.

Nie dał się skusić Al-Ahli, choć z pewnością mógłby zarobić tam zdecydowanie więcej niż w Romie. Zespół ten obok Al-Ittihad, Al-Nassr i Al-Hilal należy bowiem do saudyjskiego Funduszu Inwestycji Publicznych. Dzięki środkom z tego funduszu udało się już ściągnąć Cristiano Ronaldo czy Karima Benzemę. A w kolejce czekają kolejni piłkarze... Al-Ahli w przyszłym sezonie Saudi Pro League będzie beniaminkiem (w tym wygrało zmagania w Pierwszej Dywizji), co nie znaczy, że nie jest to klub utytułowany. W przeszłości trzykrotnie był mistrzem Arabii Saudyjskiej i aż 13 razy zdobywał puchar kraju. Według najnowszych doniesień próbuje w tej chwili pozyskać Riyada Mahreza z Manchesteru City.

Wielkie plany Mourinho. Chce wzmocnić swoją pozycję w Romie

Wizja wygodnego życie nad Morzem Czerwonym na razie nie przekonała Mourinho, mimo że we Włoszech pozostał mu tylko rok kontraktu. Zdaniem włoskiego Sky Sports Portugalczyk bardzo związał się z Romą i chciałby być w niej kimś więcej niż tylko trenerem. Zamierza mocniej zaangażować się w rozwój klubu i mieć wpływ na jego strukturę. Mimo iż w poprzednim roku wygrał z nim Ligę Konferencji, a w tym doszedł do finału Ligi Europy, wciąż nie jest zadowolony i w kolejnym sezonie będzie chciał wprowadzić go do Ligi Mistrzów.

Prawdopodobnie Mourinho zdecydował się na spotkanie z Saudyjczykami przy okazji. W Londynie miał widzieć się również z napastnikiem West Hamu Gianlucą Scamaccą, którego chętnie sprowadziłby do Rzymu.