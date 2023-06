Kibice wściekli, władze też. Sousa w centrum wielkiego zamieszania. W końcu przerwał milczenie

Paulo Sousa ma za sobą dobre miesiące w roli trenera Salernitany. Przejął zespół 15 lutego i miał powalczyć o utrzymanie w Serie A. Zanotował nawet serię 10 meczów bez porażki i finalnie zakończył rozgrywki na bezpiecznym, 15. miejscu. Z tego powodu wzbudził zainteresowanie Napoli, z którego po wygraniu mistrzostwa odszedł Luciano Spaletti. Transfer portugalskiego szkoleniowca wieściły włoskie media, ale ten wydaje się nie być zainteresowany.

Paulo Sousa jednak nie dla Napoli? "Jestem zainteresowany tym projektem"

Włoskie media informowały, że Napoli jest zdeterminowane, by pozyskać Paulo Sousę. "La Gazetta dello Sport" donosiła nawet, że mistrzowie Włoch są gotowi zapłacić 1,8 miliona euro za wykup szkoleniowca i zrobią to w najbliższych dniach. Prezydent Aurelio Di Laurentiis czeka jednak na decyzję Christophe'a Galtiera, który może odejść z PSG i przenieść się do Neapolu.

Według calciomercato Sousa miał rozmawiać już z Napoli, czym wściekł władze Salernitany. Źli ponoć mieli być też kibice klubu. Z kolei portal CalcioNapoli24 postanowił spytać o transfer u źródła i wydaje się, że szkoleniowiec nigdzie się nie wybiera. - Na razie moim pomysłem jest pozostanie tu, gdzie jestem. Już pracuje przed kolejnym sezonem i przedstawiłem dyrektorowi sportowemu, jakich zawodników potrzebuje. Nie widzę żadnego powodu, żeby coś zmieniać - przekazał Sousa.

52-latek stał się jednym z bohaterów ekipy z Salerno, zmieniając oblicze gry i dając utrzymanie. Ponadto sam twierdzi, że jest zadowolony z planów klubu na kolejne lata i chciałby uczestniczyć w rozwoju zawodników i infrastruktury. - Salernitana ma pomysł, a prezydent chce kupić ziemie przy naszej bazie, by zbudować wszystko, czego potrzebują zawodnicy. Jestem zainteresowanym tym projektem i dzięki temu postępowi możemy sprawić, ze klub będzie bezpieczny w Serie A na kolejne lata - podsumował Sousa.

Warto przypomnieć, że Paulo Sousa w nie do końca uczciwych okolicznościach opuszczał reprezentacje Polski w grudniu 2021 roku. Pomimo ważnego kontraktu negocjował z Flamengo i to właśnie do tego zespołu odszedł. Został jednak zwolniony po 32 meczach w czerwcu 2022 roku.