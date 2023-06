Media: Klamka zapadła. Wymarzony kandydat na trenera odmówił Napoli

Napoli nie miało sobie równych w minionym sezonie Serie A i pewnie sięgnęło po mistrzostwo kraju. Po osiągnięciu tego wielkiego sukcesu trener Luciano Spalletti postanowił odejść z klubu. - Nie zostanę w Napoli, odchodzę. Nie ma szans na zmianę mojej decyzji. Nie będę w tym czasie pracował w żadnym innym klubie, będę odpoczywał - powiedział podczas wydarzenia Inside the Sport 2023.

Luis Enrique nie dla Napoli. Hiszpan podjął decyzję

W związku z tym Napoli poszukuje nowego szkoleniowca. Wiele mówiło się, że marzeniem właściciela klubu jest ściągnięcie Luisa Enrique, który ostatnio pracował w reprezentacji Hiszpanii. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał dziennik "Il Mattino". Zdaniem dziennikarzy prezes zespołu Aurelio De Laurentiis skontaktował się z Hiszpanem, aby przekonać go do objęcia Napoli. Ten jednak odmówił i dodał, że przynajmniej obecnie nie zamierza wracać do Włoch (w sezonie 2011/2012 prowadził AS Romę).

Na liście następców Spallettiego zostały trzy nazwiska. Włoskie media ostatnio często donoszą, że jednym z nich jest Paulo Sousa. Napoli musiałoby jednak zapłacić za niego milion euro. Portugalczyk obecnie jest trenerem Salernitany i jego negocjacje z innym klubem bardzo nie spodobały się przełożonym, przez co może stracić pracę. Drugim kandydatem jest Christophe Galtier, który rozstanie się z PSG. Ostatnim nazwiskiem na liście jest Rudi Garcia. Ostatnio prowadził Al-Nassr. Ma także doświadczenie w Serie A, ponieważ w latach 2013-2016 był trenerem AS Romy.

Niepewna przyszłość Zielińskiego

Nie tylko Spalletti może opuścić Napoli. Od pewnego czasu media regularnie spekulują na temat Piotra Zielińskiego. Ten dementował doniesienia i zapowiadał, że zamierza zostać w klubie. Takiego samego zdania jest również dziennikarz Carlo Alvino. - Jestem pewien, że Piotr Zieliński i Napoli osiągną porozumienie w kwestii przedłużenia kontraktu - powiedział na antenie Radia Kiss Kiss.