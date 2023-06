Media. Zwrot w sprawie przyszłości Arkadiusza Milika. Interweniował trener Juventusu

Arkadiusz Milik w sezonie 2022/2023 był wypożyczony do Juventusu z Olympique Marsylia. Z Turynu w trakcie sezonu dobiegały głosy zadowolenia z gry polskiego napastnika, który szczególnie na początku sezonu przyćmiewał grą sprowadzonego za miliony Dusana Vlahovicia. Wydawało się, że Juventus nie będzie czekał i wykupi Milika za siedem milionów euro, czyli kwotę, którą ustalił przed sezonem z francuskim klubem.

Tak się jednak nie stało i im bliżej było końca sezonu, tym bardziej przyszłość Polaka w Turynie stawała się coraz bardziej niepewna. Ostatecznie rozgrywki dobiegły do końca, a portal Calciomercato poinformował, że Juventus najprawdopodobniej nie wykupi napastnika, który wróci do francuskiego klubu. Z tego miałoby skorzystać Lazio, które chce sprowadzić Milika do Rzymu.

Trener Juventus zabiega o sprowadzenie Arkadiusza Milika

Jednak we wtorkowy wieczór nowe informacje w sprawie przyszłości Arkadiusza Milika podał dziennikarz Gianluca Di Marzio. W biurach Juventusu miało dojść do spotkania władz klubu z trenerem Massimiliano Allegrim, a jednym z poruszonych tematów był ten dotyczący Milika.

Sam Allegri ma zabiegać w sprawie napastnika. "W najbliższych godzinach zostaną wznowione negocjacje z francuskim klubem, mające na celu sprowadzenie polskiego napastnika z powrotem do Turynu" - czytamy na oficjalnej stronie włoskiego dziennikarza. Wydaje się więc, że obu stron pozostaje porozumieć się, co do kwoty, jaką Juventus zapłaci za wykupienie Arkadiusz Milika.

W sezonie 2022/2023 Arkadiusz Milik rozegrał 41 spotkań w barwach Juventusu, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował jedną asystę. Teraz 29-latek znajduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczem towarzyskim z Niemcami (piątek 16 czerwca) oraz Mołdawią w eliminacjach Euro 2024 (wtorek 20 czerwca). To pierwsza okazja Milika do pracy z Fernando Santosem. Napastnik nie wziął udziału w marcowym zgrupowaniu z powodu kontuzji.