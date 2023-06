Reprezentant Polski przekonał do siebie Włochów. Klub już podjął decyzję

Sebastian Walukiewicz trafił do Cagliari przed sezonem 2019/2020. Na debiut w Serie A czekał pięć miesięcy. Z Polaków tylko Piotr Zieliński i Nicola Zalewski rozpoczynali mecz Serie A będąc młodszym. Urodzony w 2000 roku Walukiewicz miał dokładnie 19 lat, 9 miesięcy i 1 dzień, gdy otrzymał szansę. W debiutanckim sezonie rozegrał 14 spotkań. Sezon 2020/21 zaczynał jako podstawowy stoper klubu z Sardynii, a media zaczęły go chwalić. Został wybrany do najlepszej drużyny Serie A złożonej z zawodników do lat 21 (według whoscored.com). Ba! Nawet pojawiły się też plotki o zainteresowaniu ze strony Interu Mediolan.

Ale później przytrafiły mu się kontuzje i temat ucichł. W sezonie 2021/22 Cagliari spadło do Serie B a Walukiewicz zagrał tylko siedem meczów. Na więcej nie pozwolił mu uraz biodra.

Latem 2022 roku Polak trafił do Empoli, gdzie grał w kartkę. Zanotował 11 występów, a Empoli zajęło 14. miejsce w lidze. I choć grał mało, to klub z Toskanii i tak go wykupi. Zdaniem "TuttoMarcatoWeb", Polak będzie kosztował miliom euro.

Jeśli w przyszłości Empoli zdecyduje się na sprzedaż Polaka, to 50 procent z kwoty transferu trafi do Cagliari. Dodajmy, że Cagliari właśnie awansowało do Serie A.

Kadra Polski na razie nie potrzebuje Walukiewicza

Walukiewicz ma na koncie trzy występy w kadrze Polski. Ale wszystkie mecze rozegrał za kadencji Jerzego Brzęczka. Nowy selekcjoner, Fernando Santos, na razie nie dał mu szansy. Ale też nie ma co się dziwić, że Walukiewicza zabrakło na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, która już w piątek zmierzy się w towarzyskim meczu z Niemcami.