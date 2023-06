Włoski dziennik zachwycony polskim pomocnikiem. "Najlepszy sezon w karierze"

Karol Linetty ma za sobą trzeci sezon rozegrany w barwach Torino. Pomocnik trafił do turyńskiego klubu we wrześniu 2020 roku z Sampdorii. Początkowo 28-latek może nie zachwycał w Torino, ale ten sezon może okazać się dla niego przełomowy. Był podstawowym zawodnikiem w drużynie, która zajęła 10. miejsce w tabeli Serie i w sumie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając w nich jedną bramkę.

Włoski dziennik zachwyca się Karolem Linettym. "Dał solidne podstawy"

Postawę wychowanka Lecha Poznań w zakończonym już sezonie przeanalizował dziennik "La Gazzetta dello Sport". "Linetty był wielkim odkryciem sezonu. Przez dużą część rozgrywek fani Granaty cieszyli się Karolem, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Być może był to najlepszy Linetty w całej swojej karierze. Grał świetnie do tego stopnia, że odzyskał nawet miejsce w reprezentacji Polski. Dał solidne podstawy, żeby zacząć od nowa w zespole narodowym" - czytamy w opinii z wtorkowego wydania gazety, którą cytuje TVP Sport.

Dobra gra Karola Linettego w sezonie 2022/2023 została doceniona przez Fernando Santosa. Pomocnik wystąpił w dwóch marcowych meczach reprezentacji Polski (1:3 z Czechami i 1:0 z Albanią), a teraz otrzymał powołanie na dwa czerwcowe spotkania. W piątek 16 czerwca Biało-Czerwoni spotkają się w towarzyskim meczu z Niemcami, a cztery dni później czeka ich spotkanie z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024 w Kiszyniowie. Dotychczas Linetty wystąpił w 44 meczach reprezentacji Polski, w których strzelił pięć bramek i zanotował jedną asystę.